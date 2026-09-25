Statt Allianz & Munich Re jetzt dieser Versicherungsaktie eine Chance geben?

Vor allem die Allianz ist mit ihrer Anleihetochter PIMCO in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Nach empfindlichen Kursverlusten hat sich die charttechnische Ausgangslage der Anteile deutlich verschlechtert, sodass hier weitere Verluste drohen, während die Unternehmensbewertung gleichzeitig deutlich über dem 10-Jahres-Mittel liegt.

Der unaufhaltsame Anstieg der Anleiherenditen ist für Versicherungskonzerne inzwischen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren Unternehmen wie die Allianz , Münchner Rück und Hannover Rück von höheren Renditen, da sie auf die eingenommenen Versicherungsprämien höhere Zinsen erhalten. Andererseits sind die Anleiherenditen vielerorts auf den höchsten Stand seit Jahren oder gar Jahrzehnten gestiegen – das bedeutet hohe Buchwertverluste im bestehenden Portfolio.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Hannover Rück macht aktuell den besten Eindruck

Doch auch Rückversicherungskonzerne kämpfen mit Schwierigkeiten. Hier stellen Schäden durch den Hitzesommer Belastungen dar, während mit dem heraufziehenden Super-El-Nino die Gefahr neuer Großschäden steigt. Sorgen um sinkende Kapitalrenditen hatten die Anteile der Münchner Rück und von Hannover Rück, die Nummer eins und drei der Welt im Rückversicherungsgeschäft, bereits im Juni auf Tiefstände abstürzen lassen.

Doch seither hat sich das Bild wieder aufgehellt. Angelockt von niedrigen Unternehmensbewertungen und hohen Dividendenrenditen griffen Anlegerinnen und Anleger bei der Branche zu. Während die Allianz-Aktie in dieser Woche wichtige Unterstützungen aufgegeben hat, konnte vor allem Hannover Rück technische Erfolge für sich verbuchen. Das Papier ist jetzt eine aussichtsreiche Alternative:

Aufwärtstrend gestützt durch fortgesetztes Unternehmenswachstum

Langfristig befindet sich die Hannover-Rück-Aktie in einem Aufwärtstrend. Das spiegelt das fortgesetzte Unternehmenswachstum wider. In den vergangenen 10 Jahren konnten die Hannoveraner ihre Erlöse von 16,1 auf 25,9 Milliarden Euro (+60,9 Prozent) steigern, der Nettoertrag kletterte überproportional von 1,17 auf 2,64 Milliarden Euro (+125,6 Prozent).

Dass der Konzern seine Anlegerinnen und Anleger außerdem am wachsenden Unternehmenserfolg beteiligte und die Dividende von 5 auf 12,50 Euro je Anteil angehoben wurde, wussten diese zu honorieren. So gelangen der Aktie in den vergangenen 10 Jahren Kursgewinne von rund 167 Prozent.

Verkaufssignale ohne Wirkung, Erholung setzt sich durch

Doch seit rund 1,5 Jahren treten die Anteile auf der Stelle beziehungsweise handeln in einem flachen Abwärtstrend. Das Umsatz- und Prämienwachstum ist fast zum Erliegen gekommen, auch beim Gewinn wird in den kommenden Jahren mit einem etwas flacheren Wachstumspfad gerechnet. Das belastete die Anteile in einem Marktumfeld, in dem andere Branchen für Investoren ohnehin deutlich attraktiver waren, wie zum Beispiel die Halbleiter- und KI-Branche.

Zwischen April und Juni wurde Hannover Rück von einer heftigen Korrektur erfasst, was zu einem Death Cross und weiteren Verkaufssignalen führte. Nach ersten bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren und überverkauften Zuständen setzte jedoch eine Erholung der Anteile ein. Die büßte seit Juli zwar an Dynamik ein, nichtsdestotrotz konnten sich der Relative-Stärke-Index (RSI) und der Trendstärkeindikator MACD weiter erholen. Gleichzeitig sorgte das stabilisierte Kursgeschehen für ein Golden Cross der gleitenden Durchschnitte und damit ein neues Kaufsignal.

Jetzt überwiegen wieder die Aufwärtschancen

Im Bereich zwischen 248 und 250 Euro wurde außerdem ein Boden etabliert. In den vergangenen Tagen wurden in einem schwachen Gesamtmarktumfeld dann vor allem die gleitenden Durchschnitte ausgiebigen Tests unterzogen. Diesen hielt die Aktie stand, was den Käuferinnen und Käufern am Donnerstag neuen Mut verlieh. Die Aktie konnte sich deutlich absetzen, obwohl der Abverkauf am Anleihenmarkt eine neue Qualität erreichte.

Damit befindet sich die Aktie jetzt in einer hervorragenden Ausgangslage für weitere Erholungsgewinne. Der Widerstand bei 260 Euro, dessen Überwinden den Weg bis 270 Euro freimachen würden, ist nur noch einen Katzensprung entfernt. Für frischen Wind sorgen der RSI, der sich vom neutralen in den Stärkebereich vorgeschoben hat, sowie der MACD, der eine Notierung oberhalb der Nulllinie behaupten konnte, was einen intakten Aufwärtstrend anzeigt, dem sich außerdem die Möglichkeit zur Trendbeschleunigung bietet.

Solange die gleitenden Durchschnitte sowie der um 250 Euro gelegene Unterstützungsbereich daher nicht nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten und damit neue Verkaufssignale aktiviert werden, sind die Chancen der Aktie jetzt auf der Long-Seite zu suchen.

Fazit: Auch die Bewertung spricht aktuell für sich

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung bietet Hannover Rück jetzt mehr Potenzial als die Allianz-Aktie. Während die Münchner mit einem KGVe 2026 von 13,6 selbst nach der jüngsten Korrektur deutlich über dem 10-Jahres-Mittel von 12,0 notieren, liegen die Hannoveraner mit einem KGVe 2026 von 11,3 deutlich unter ihrer historischen Norm von 14,3. Gleichzeitig locken mit geschätzten 5,0 Prozent eine um 0,5 Prozentpunkte höhere Ausschüttung.

Noch günstiger bewertet ist aktuell nur die Münchner Rück, wo ein KGVe 2026 von 10,0 zu Buche steht bei einer vergleichbaren Dividendenrendite. Hier ist das charttechnische Setup mit einem Kurs noch unterhalb der 50-Tage-Linie aber weniger aussichtsreich. Substanz- und ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger sollten der Hannover Rück jetzt eine Chance geben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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