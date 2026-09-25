🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Chart und Bewertung attraktiv

    601 Aufrufe 601 0 Kommentare 0 Kommentare

    Statt Allianz & Munich Re jetzt dieser Versicherungsaktie eine Chance geben?

    Die Anteile von Versicherungsunternehmen handeln in einem spannungsreichen Umfeld. An potenziell aussichtsreichen Chancen herrscht jedoch kein Mangel.

    Für Sie zusammengefasst
    Chart und Bewertung attraktiv - Statt Allianz & Munich Re jetzt dieser Versicherungsaktie eine Chance geben?
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Hohe Zinsen für Versicherungen nicht uneingeschränkt positiv

    Der unaufhaltsame Anstieg der Anleiherenditen ist für Versicherungskonzerne inzwischen ein zweischneidiges Schwert. Einerseits profitieren Unternehmen wie die Allianz, Münchner Rück und Hannover Rück von höheren Renditen, da sie auf die eingenommenen Versicherungsprämien höhere Zinsen erhalten. Andererseits sind die Anleiherenditen vielerorts auf den höchsten Stand seit Jahren oder gar Jahrzehnten gestiegen – das bedeutet hohe Buchwertverluste im bestehenden Portfolio.

    Vor allem die Allianz ist mit ihrer Anleihetochter PIMCO in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Nach empfindlichen Kursverlusten hat sich die charttechnische Ausgangslage der Anteile deutlich verschlechtert, sodass hier weitere Verluste drohen, während die Unternehmensbewertung gleichzeitig deutlich über dem 10-Jahres-Mittel liegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rueck!
    Long
    243,54€
    Basispreis
    1,80
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    275,91€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 14,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren. Jetzt teilnehmen

     

    Hannover Rück macht aktuell den besten Eindruck

    Doch auch Rückversicherungskonzerne kämpfen mit Schwierigkeiten. Hier stellen Schäden durch den Hitzesommer Belastungen dar, während mit dem heraufziehenden Super-El-Nino die Gefahr neuer Großschäden steigt. Sorgen um sinkende Kapitalrenditen hatten die Anteile der Münchner Rück und von Hannover Rück, die Nummer eins und drei der Welt im Rückversicherungsgeschäft, bereits im Juni auf Tiefstände abstürzen lassen.

    Doch seither hat sich das Bild wieder aufgehellt. Angelockt von niedrigen Unternehmensbewertungen und hohen Dividendenrenditen griffen Anlegerinnen und Anleger bei der Branche zu. Während die Allianz-Aktie in dieser Woche wichtige Unterstützungen aufgegeben hat, konnte vor allem Hannover Rück technische Erfolge für sich verbuchen. Das Papier ist jetzt eine aussichtsreiche Alternative:

    Hannover Rueck_hist_wallstreet_online_25ND_26ND.webp

    Aufwärtstrend gestützt durch fortgesetztes Unternehmenswachstum

    Langfristig befindet sich die Hannover-Rück-Aktie in einem Aufwärtstrend. Das spiegelt das fortgesetzte Unternehmenswachstum wider. In den vergangenen 10 Jahren konnten die Hannoveraner ihre Erlöse von 16,1 auf 25,9 Milliarden Euro (+60,9 Prozent) steigern, der Nettoertrag kletterte überproportional von 1,17 auf 2,64 Milliarden Euro (+125,6 Prozent).

    Dass der Konzern seine Anlegerinnen und Anleger außerdem am wachsenden Unternehmenserfolg beteiligte und die Dividende von 5 auf 12,50 Euro je Anteil angehoben wurde, wussten diese zu honorieren. So gelangen der Aktie in den vergangenen 10 Jahren Kursgewinne von rund 167 Prozent.

    Verkaufssignale ohne Wirkung, Erholung setzt sich durch

    Doch seit rund 1,5 Jahren treten die Anteile auf der Stelle beziehungsweise handeln in einem flachen Abwärtstrend. Das Umsatz- und Prämienwachstum ist fast zum Erliegen gekommen, auch beim Gewinn wird in den kommenden Jahren mit einem etwas flacheren Wachstumspfad gerechnet. Das belastete die Anteile in einem Marktumfeld, in dem andere Branchen für Investoren ohnehin deutlich attraktiver waren, wie zum Beispiel die Halbleiter- und KI-Branche.

    Zwischen April und Juni wurde Hannover Rück von einer heftigen Korrektur erfasst, was zu einem Death Cross und weiteren Verkaufssignalen führte. Nach ersten bullishen Divergenzen in den technischen Indikatoren und überverkauften Zuständen setzte jedoch eine Erholung der Anteile ein. Die büßte seit Juli zwar an Dynamik ein, nichtsdestotrotz konnten sich der Relative-Stärke-Index (RSI) und der Trendstärkeindikator MACD weiter erholen. Gleichzeitig sorgte das stabilisierte Kursgeschehen für ein Golden Cross der gleitenden Durchschnitte und damit ein neues Kaufsignal.

    Jetzt überwiegen wieder die Aufwärtschancen

    Im Bereich zwischen 248 und 250 Euro wurde außerdem ein Boden etabliert. In den vergangenen Tagen wurden in einem schwachen Gesamtmarktumfeld dann vor allem die gleitenden Durchschnitte ausgiebigen Tests unterzogen. Diesen hielt die Aktie stand, was den Käuferinnen und Käufern am Donnerstag neuen Mut verlieh. Die Aktie konnte sich deutlich absetzen, obwohl der Abverkauf am Anleihenmarkt eine neue Qualität erreichte.

    Damit befindet sich die Aktie jetzt in einer hervorragenden Ausgangslage für weitere Erholungsgewinne. Der Widerstand bei 260 Euro, dessen Überwinden den Weg bis 270 Euro freimachen würden, ist nur noch einen Katzensprung entfernt. Für frischen Wind sorgen der RSI, der sich vom neutralen in den Stärkebereich vorgeschoben hat, sowie der MACD, der eine Notierung oberhalb der Nulllinie behaupten konnte, was einen intakten Aufwärtstrend anzeigt, dem sich außerdem die Möglichkeit zur Trendbeschleunigung bietet.

    Solange die gleitenden Durchschnitte sowie der um 250 Euro gelegene Unterstützungsbereich daher nicht nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unterschritten und damit neue Verkaufssignale aktiviert werden, sind die Chancen der Aktie jetzt auf der Long-Seite zu suchen.

    Fazit: Auch die Bewertung spricht aktuell für sich

    Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung bietet Hannover Rück jetzt mehr Potenzial als die Allianz-Aktie. Während die Münchner mit einem KGVe 2026 von 13,6 selbst nach der jüngsten Korrektur deutlich über dem 10-Jahres-Mittel von 12,0 notieren, liegen die Hannoveraner mit einem KGVe 2026 von 11,3 deutlich unter ihrer historischen Norm von 14,3. Gleichzeitig locken mit geschätzten 5,0 Prozent eine um 0,5 Prozentpunkte höhere Ausschüttung.

    Noch günstiger bewertet ist aktuell nur die Münchner Rück, wo ein KGVe 2026 von 10,0 zu Buche steht bei einer vergleichbaren Dividendenrendite. Hier ist das charttechnische Setup mit einem Kurs noch unterhalb der 50-Tage-Linie aber weniger aussichtsreich. Substanz- und ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger sollten der Hannover Rück jetzt eine Chance geben.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chart und Bewertung attraktiv Statt Allianz & Munich Re jetzt dieser Versicherungsaktie eine Chance geben? Die Anteile von Versicherungsunternehmen handeln in einem spannungsreichen Umfeld. An potenziell aussichtsreichen Chancen herrscht jedoch kein Mangel.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     