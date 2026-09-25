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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Erholung dank etwas sinkender Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax vor versöhnlichem Wochenabschluss im Plus
    • Sinkende Ölpreise und US-Erholung stützen Märkte
    • Hellofresh senkt nach schwachem Quartal die Prognose
    Aktien Frankfurt Ausblick - Erholung dank etwas sinkender Ölpreise
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem Dax ein versöhnlicher Wochenabschluss. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,7 Prozent auf 25.437 Punkte. Damit würde es der Dax auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war.

    Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Freitagmorgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten die wichtigen US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste am Donnerstag nach dem europäischen Handel wieder aufholen.

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    "Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut 5 Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt.

    Die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar um gut zweieinhalb Cent in zweieinhalb Wochen hilft dem deutschen Export Stanzl zufolge eigentlich auf die Sprünge. Auch die deutschen Konjunkturprognosen hellten sich auf. Der deutsche Leitindex sei im Vergleich zu den großen Aktienindizes an der Wall Street aber trotzdem abgeschlagen.

    Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Hellofresh . Der Kochboxenversender kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als acht Prozent unter dem Xetra-Schluss am Donnerstag./la/jha/

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 25.462 auf Ariva Indikation (25. September 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+301,79 % bedeutet.





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