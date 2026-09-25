AKTIE IM FOKUS
Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher
- Hellofresh-Aktie fällt auf neues Rekordtief
- Umsatzrückgang und Gewinn enttäuschen Anleger
- UBS sieht Sorgen um das Umsatzpotenzial bestätigt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Hellofresh müssen sich auch am Freitag auf neue Tiefststände in der Aktie einstellen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs mit 2,301 Euro so wenig wie noch nie. Damit liegen sie nochmals gut 9 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag und würden den Jahresverlust auf fast 63 Prozent ausweiten.
Die Berliner haben nach einem kräftigen Umsatzrückgang im dritten Quartal und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns ihre Jahresziele zusammengestrichen. Das Unternehmen musste eingestehen, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen."
Aus Sicht des UBS-Experten Jo Barnet-Lamb unterstreicht dies die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial. Denn die Zeit nach den Ferien sei ein wichtiger Test dafür gewesen, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen. Barnet-Lamb hätte sich zumindest eine Stabilisierung des Absatzes erhofft./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 2,379 auf Tradegate (25. September 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,79 %/+301,43 % bedeutet.
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Jetzt spart man an Marketing, und trotzdem muss man wegen 10% statt 5% Umsatzrückgang nun mit 20% weniger EBITDA rechnen. Das ist im Grunde der Supergau.
Habe jetzt einfach mal die alten Meldungen durchgesehen.
Ich möchte jetzt nicht wirklich für Hellofresh eine Lanze brechen, aber Corona wurde im Mai 2023 durch die WHO für beendet erklärt.
Am 13. August 2026, also über drei Jahre nach Ende Corona, steht im Halbjahresbericht von Hellofresh ein Umsatz von über 2,2Mrd Euro nur für die Kochboxen in der Bilanz. 304,1 Mio an Mahlzeiten wurden verkauft… Ich würde das jetzt nicht als kleine Nachfrage betrachten, …auch ohne Corona.
Die Umsätze fallen sichtbar, aber sie verlangsamen sich. Was im Anbetracht des Rückzuges aus Italien und Spanien eher überraschend ist. Würde man da nicht eine Ausweitung der Rückgänge erwarten? „Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen.“ Wirkt in diesem Zusammenhang jedoch etwas unreflektiert…
Hello Fresh hat Probleme nicht falsch verstehen, aber ich würde diese doch eher wo anders suchen….