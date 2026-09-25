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    AKTIE IM FOKUS

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    Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktie fällt auf neues Rekordtief
    • Umsatzrückgang und Gewinn enttäuschen Anleger
    • UBS sieht Sorgen um das Umsatzpotenzial bestätigt
    AKTIE IM FOKUS - Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Hellofresh müssen sich auch am Freitag auf neue Tiefststände in der Aktie einstellen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs mit 2,301 Euro so wenig wie noch nie. Damit liegen sie nochmals gut 9 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag und würden den Jahresverlust auf fast 63 Prozent ausweiten.

    Die Berliner haben nach einem kräftigen Umsatzrückgang im dritten Quartal und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns ihre Jahresziele zusammengestrichen. Das Unternehmen musste eingestehen, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen."

    Aus Sicht des UBS-Experten Jo Barnet-Lamb unterstreicht dies die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial. Denn die Zeit nach den Ferien sei ein wichtiger Test dafür gewesen, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen. Barnet-Lamb hätte sich zumindest eine Stabilisierung des Absatzes erhofft./ag/stk

    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 2,379 auf Tradegate (25. September 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,79 %/+301,43 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Ausübung von Put-Optionen zu 4,40 € durch den Active Ownership Fund, wodurch dieser Aktien deutlich über dem Kurs von rund 2,67 € erwerben musste. Diskutiert wird eine Zero-Cost-Collar-Absicherung mit Calls bei 6 € bis Ende 2026: Sie begrenzt Risiken, wird aber teils als Signal für eine mögliche Erholung interpretiert. Der Fonds hält weiter etwa 8,43 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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    dpa-AFX
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