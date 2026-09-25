Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher

Jetzt spart man an Marketing, und trotzdem muss man wegen 10% statt 5% Umsatzrückgang nun mit 20% weniger EBITDA rechnen. Das ist im Grunde der Supergau.

früher hatte man da wenigstens noch Zusammenhänge zum Marketing. Wenn man darüber jetzt auch kaum noch steuern kann, wie soll das dann in Zukunft weitergehen?





wenn ich Vorstand wäre oder Großaktionär, würde ich mir ernsthaft überlegen, möglichst schnell die Vermögenswerte zu veräußern bzw. das Unternehmen mit seinen Substanzwerten zu verkaufen, bevor man tief in negativem Cashflow rutscht. Dazu hatte ich ja vor ein paar Wochen schon mal was geschrieben. Der FCF wäre auch bei erreichter Prognose nach Leasingkosten nur noch knapp positiv. Jetzt dürfte man so langsam bei ner Null ankommen bzw bei 2027 weiter sinkenden Umsatz dann negativ sein, sprich Cashburn verkraften müssen. Sobald man den Punkt erreicht, ist das Geschäft tot. Dann lieber frühzeitig sich schlucken lassen.