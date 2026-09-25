Das Landgericht Berlin II erlässt eine einstweilige Verfügung gegen den Großteil der beanstandeten Äußerungen; es stellt fest, dass Schirp es versäumt habe, Xryma Plc Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, bevor sie das Unternehmen öffentlich des Anlagebetrugs und der Geldwäsche bezichtigte.

BERLIN und NICOSIA, Zypern, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc („Xryma", ehemals „ISX Financial EU Plc"), ein Banktech-Konzern, der regulierte grenzüberschreitende Open-Banking-Dienste, internationales Transaktionsbankgeschäft sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet, gibt bekannt, dass das Landgericht Berlin II (Aktenzeichen 2 O 72/26) weitgehend zugunsten von Xryma Plc entschieden hat. Dementsprechend untersagte das Gericht der Anwaltskanzlei Schirp Schmidt-Morsbach Rechtsanwälte („Schirp"), den Großteil der öffentlichen Äußerungen, die Xryma im Zusammenhang mit der „Juicy-Fields"-Affäre (benannt nach Juicy Holdings B.V. und Juicy Grow GmbH, den hinter dem Fall stehenden Unternehmen) beanstandet hatte, zu tätigen oder zu wiederholen. Sollte Schirp der Anordnung nicht nachkommen, könnte dies eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten wegen Missachtung des Gerichts nach sich ziehen.

Zu den beanstandeten Äußerungen, die von der einstweiligen Verfügung erfasst werden, gehören Aussagen, die Schirp auf seinen eigenen Websites und über Plattformen Dritter, darunter EQS News, Ad-hoc-News und TradingView, in denen behauptet wurde, es gebe „sehr gute Gründe" oder „ausreichende Verdachtsmomente", um Xryma für Anlagebetrug oder Geldwäsche verantwortlich zu machen, wobei Xryma unter anderem als „eine an der Straftat beteiligte Partei … die weiterhin auf dem Markt aktiv ist" beschrieben wurde und erklärt wurde, dass Schirp Mahnschreiben versandt habe, in denen Xryma der Geldwäsche beschuldigt wurde. Das Gericht stellte fest, dass diese Äußerungen die Rechte von Xryma verletzen, und wies Schirp an, diese nicht mehr zu tätigen oder zu wiederholen. Die falsche Behauptung von „Geldwäschevorwürfen" durch Schirp fällt unter die Unterlassungsverfügung.