GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 42 auf 38 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Nike-Aktien und die gesamte Sportartikelbranche habe sich zuletzt eingetrübt, schrieb Brooke Roach am Donnerstag im Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober. Geprägt sei sie vom gesamtwirtschaftlichen Druck und schwächerem Reiseverhalten. Die Verbraucher seien zunehmend wählerisch. Insgesamt deuteten ihre Daten auf einen schwachen Trend für Nike zum Auftakt des Geschäftsjahres hin./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:06 / MDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 31,57EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Brooke Roach

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 42

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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