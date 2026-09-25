JEFFERIES stuft LANXESS AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 12,65EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Dunford-Castro
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
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Währung: EUR
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