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    Polizei Berlin setzt am Kottbusser Tor auf KI-Videoschutz von Staige One

    Polizei Berlin setzt am Kottbusser Tor auf KI-Videoschutz von Staige One
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/25.09.2026) -
    * Staige One gewinnt europaweites Vergabeverfahren der Polizei Berlin
    * KI-Technologie erkennt sicherheitsrelevante Situationen in Echtzeit
    * DSGVO- und EU-AI-Act-konforme Lösung mit Human-in-the-Loop Prozess
    * Stufenweiser Ausbau auf weitere Berliner Standorte geplant

    Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) gibt offiziell die Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei bekannt.

    Die Polizei Berlin setzt an Orten mit erhöhtem Sicherheitsbedarf auf KI-gestützten Videoschutz der deutschen Technologie-Firma Staige One. Den Auftakt macht das Kottbusser Tor, einer der am stärksten frequentierten Plätze der Hauptstadt. Zudem ist ein stufenweiser Ausbau an weiteren Orten wie der Warschauer Brücke und dem Alexanderplatz geplant. In einem europaweiten Vergabeverfahren konnte sich Staige One mit seiner datenschutzkonformen KI-Lösung durchsetzen. In Tests überzeugte die Technologie unter anderem mit einer sehr geringen Rate an Fehlalarmen, sodass Einsatzkräfte effektiv entlastet werden.

    Das KI-Videoschutzsystem von Staige One analysiert das Geschehen im öffentlichen Raum in Echtzeit und erkennt sicherheitsrelevante Situationen, ohne Personen zu identifizieren. Die zugrundeliegende semantische KI-Lösung arbeitet ohne Gesichtserkennung, sondern betrachtet immer das gesamte Bild und versteht Verhaltensmuster und Kontext. Sie unterscheidet beispielsweise zwischen alltäglichem Geschehen auf normal frequentierten öffentlichen Plätzen und Situationen, in denen konkrete Anzeichen körperlicher Gewalt vorliegen. Die Lösung kann dabei zuverlässig zwischen Alltagsbewegungen wie Joggen oder Fahrradfahren und echten Gefahrensituationen trennen. Gefährliche Situationen werden automatisch gemeldet, sodass das Leitstellenpersonal die Lage unmittelbar bewerten und bei Bedarf Einsatzkräfte schicken kann. Dabei löst die KI selbst keine Maßnahmen aus. Ob es zu einem Einsatz kommt, wird stets von speziell geschulten Mitarbeitenden der Polizei geprüft und entschieden.

    Voller Datenschutz nach DSGVO und EU AI Act

    Besonderen Wert legen Staige One und die Polizei Berlin auf Datenschutz und Regulierung: Die Bilddaten werden lokal verarbeitet, nur das für die Gefahrenabwehr unbedingt Notwendige wird ausgewertet. Die Speicherung der Daten erfolgt verschlüsselt und zweckgebunden nach § 24e ASOG Berlin. Nach einem Monat erfolgt eine automatische Löschung. Anonymisierung und Datensparsamkeit sind von Beginn an in die Systeme integriert ("Privacy by Design"). Staige One entwickelt seine Technologie konsequent im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und den Vorgaben des EU AI Act.

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