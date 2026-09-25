RBC stuft Adidas auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Resümee, dass der Sportartikelhersteller in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs ist. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um. Auch wegen der Wachstumsaussichten und der niedrigen Bewertung hält er sein optimistisches Votum für gerechtfertigt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
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