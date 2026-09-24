KGVs wohl zu hoch!

Elektroautos haben ihren Anteil an den Neuzulassungen in der Europäischen Union binnen eines Jahres deutlich ausgebaut. Nach acht Monaten waren 21,7 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Im Juni 2026 registrierte Tesla in den von JATO erfassten 28 europäischen Märkten 52.700 Fahrzeuge, +51 % gegenüber dem Vorjahr. Tesla war damit im Juni wieder die meistverkaufte BEV-Marke. Gleichzeitig erreichte der gesamte BEV-Markt mit 359.300 Fahrzeugen einen Anteil von 25,7 % am gesamten Neuwagenmarkt. Der Unterschied zwischen China und den USA ist inzwischen enorm. Nach den zuletzt verfügbaren August-2026-Daten hat Tesla in China nur noch rund 7,2 % Marktanteil bei reinen BEVs, während Tesla in den USA weiterhin bei rund 51,7 % liegt.

Kurzfristig hat sich das Sentiment gegenüber Tesla verbessert. Die positiven Auslieferungszahlen haben gezeigt, dass die Nachfrage robuster ist als befürchtet. Gleichzeitig ist die Aktie mit einem erwarteten KGV 2026 von 379,33 bereits hoch bewertet und reagiert stark auf Nachrichten. Elon Musks Pläne zur Produktion humanoider Roboter und selbstfahrender Autos wirken wie eine risikoreiche Vorwärtsstrategie, um das hohe KGV zu rechtfertigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Konkurrenz auch in diesen Märkten bereits deutlich gewachsen ist. Anders als beim Elektroauto genießt Tesla bei der Vermarktung von humanoiden Robotern nicht mehr den „First Mover Advantage“. Im Aktienkurs von Tesla spiegelt sich mit einem erwarteten KGV 2026 in Höhe von 379,33 deshalb viel Optimismus wider. Aber auch Wetten auf sinkende Kurse waren in der Vergangenheit nur selten von Erfolg gekrönt. Kurspflege und unerschütterliche Aktionäre helfen, das Papier oben zu halten. Trotzdem hat die Aktie seit dem Allzeithoch am 22. Dezember 2025 bei 498,83 US-Dollar etwas Federn lassen müssen. Momentan notiert sie rund 24 Prozent unter dem Allzeithoch bei 379,47 US-Dollar. Zuletzt hat sich die Aktie nach dem Kurseinbruch um 15 Prozent am 23. Juli 2026 wieder erholt und den Kursrückgang zur Gänze kompensiert. Es bleibt abzuwarten, ob der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie wieder nach unten abprallt.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Aktie der Tesla Inc. bis auf 315,16 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN JE8MKM) überproportional mit einem Omega von -2,65 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 315,16 US-Dollar (6,32 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 27.10.2027 eine Rendite von rund 59 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 416,06 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 31 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,87 zu 1, wenn bei 416,06 US-Dollar (2,73 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: JE8MKM Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 3,78 – 3,80 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 362,00 US-Dollar Basiswert: Tesla, Inc. akt. Kurs Basiswert: 376,56 US-Dollar Laufzeit: 17.06.2027 Kursziel: 6,32 Euro Omega: -2,65 Kurschance: + 59 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Optionsschein-Update 25.09.2026: AMD Inc. Die am 11. September 2026 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JY6XNC) mit dem Basispreis von 510,00 US-Dollar auf die AMD Inc. zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 17,30 Euro und lag mit 62 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 16,31 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

AMD Inc. (Tageschart in US-Dollar)

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