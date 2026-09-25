Mining M&A
Übernahmerausch im Bergbau - Welche Gold- & Kupfer-Aktien jetzt profitieren
Bergbau-M&A erreicht neue Dimensionen: Milliarden-Deals treiben die Konsolidierung, doch fehlende Neuentdeckungen könnten Explorer und Entwickler zum nächsten Übernahmeziel machen.
M&A-Superzyklus erreicht 139 Milliarden Dollar: Der globale Bergbausektor erlebt die stärkste Konsolidierungswelle seit 2012. Getrieben von hohen Goldpreisen und massivem Kupferbedarf für KI-Infrastruktur kletterte das weltweite M&A-Volumen 2025 um 35 Prozent auf 139 Milliarden US-Dollar. Da Genehmigungsverfahren immer langwieriger werden, setzen Branchenriesen zunehmend auf milliardenschwere Megadeals (+68 %), um sich bestehende Produktion und gesicherte Reserven in Tier-1-Regionen einzuverleiben.
Kaufrausch löst das Rohstoff-Defizit nicht: Milliardenfusionen wie Coeur/New Gold oder Equinox/Orla treiben zwar die Bewertungen etablierter Mid-Tier-Produzenten, schaffen jedoch kein einziges zusätzliches Gramm Metall. Weil die Branche die Exploration seit 15 Jahren drastisch vernachlässigt hat und bestehende Minen endlich sind, verschärft die Übernahmewelle den künftigen Nachschubmangel – ein massiver fundamentaler Hebel für die Neubewertung aussichtsreicher Explorer und Entwickler.
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