JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 94,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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