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    Seitwärtschancen

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    VW Vz-Bonus-Zertifikat mit 27%-Chance und 29% Sicherheitspuffer

    Mit einem Bonus-Zertifikat mit Cap werden Anleger sogar dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs weiter nachgibt.

    Mit der VW Vz.-Aktie, die noch am Beginn des Jahres 2026 oberhalb von 100 Euro gehandelt wurde, ging es wegen miserabler Unternehmensnachrichten bis zum 1. Juli 2026 auf bis zu 69,20 Euro nach unten. Danach konnte sich der Aktienkurs trotz der anhaltend schlechten Nachrichtenlage und Gewinnwarnungen sogar zeitweise auf 83 Euro erholen, um zuletzt wieder auf 70,30 Euro abzurutschen.

    Da die unter anderem durch das einbrechende Chinageschäft verursachten enttäuschenden Ergebnisse bereits eingepreist sein sollten, bekräftigten Experten trotz der Abschreibungen für die Porsche AG mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie.

    Anlage-Idee: Risikobereite Anleger, die auf dem ermäßigten Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte VW Vz.-Aktie in Erwägung ziehen und das zweifellos weiter bestehende Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie Renditen in Aussicht stellt.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der VW Vz.-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 100 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die VW Vz.-Aktie (ISIN: DE000PM64154) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 100 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 50 Euro. Beim VW Vz.-Aktienkurs von 70,30 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 79,05 Euro erwerben.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 79,05 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 26,50 Prozent (gleich 20 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,88 Prozent auf 50 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der VW Vz.-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 79,05 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen VW Vz-Bonus-Zertifikat mit 27%-Chance und 29% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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