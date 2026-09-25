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    KORREKTUR

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    Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh senkt Prognosen für das laufende Jahr
    • Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent erwartet
    • Ebitda-Ziel auf 350 bis 370 Millionen Euro gesenkt
    KORREKTUR - Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal
    Foto: HelloFresh

    (Berichtigt wird diese vom Vorabend. Im dritten Absatz muss die neue Zielspanne für das operative Ergebnis 350 bis 370 rpt. 370 Millionen Euro lauten. Präzisiert wurde zudem, dass es sich um ein Ergebnisziel auf währungsbereinigter Basis handelt.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr.

    Beim Umsatz rechnet Hellofresh jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Umsatzrückgang zwischen 9 und 11 Prozent. Bisher hatte Hellofresh damit gerechnet, dass der Erlös währungsbereinigt um maximal sechs Prozent fällt. Analysten hatten bisher mit einem Umsatzrückgang von lediglich knapp sieben Prozent gerechnet.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf währungsbereinigter Basis wird der gesenkten Prognose zufolge zwischen 350 Millionen Euro und 370 Millionen Euro erwartet und damit deutlich niedriger als 2025. Bislang hatte die Spanne bei 375 Millionen Euro bis 425 Millionen Euro gelegen.

    Im dritten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr vor allem wegen einer enttäuschenden Neukundengewinnung zweistellig gefallen sein - Hellofresh rechnet mit einem Minus zwischen elf und 12 Prozent. Da das Unternehmen weniger für Marketing ausgegeben hat als im Vorjahr, liegt der operative Gewinn im dritten Quartal zwar etwas über dem Vorjahreswert, aber deutlich unter den Analystenerwartungen./zb/nas/men/stk

    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 18.225 auf Ariva Indikation (25. September 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,79 %/+301,43 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Ausübung von Put-Optionen zu 4,40 € durch den Active Ownership Fund, wodurch dieser Aktien deutlich über dem Kurs von rund 2,67 € erwerben musste. Diskutiert wird eine Zero-Cost-Collar-Absicherung mit Calls bei 6 € bis Ende 2026: Sie begrenzt Risiken, wird aber teils als Signal für eine mögliche Erholung interpretiert. Der Fonds hält weiter etwa 8,43 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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    dpa-AFX
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    KORREKTUR Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal (Berichtigt wird diese vom Vorabend. Im dritten Absatz muss die neue Zielspanne für das operative Ergebnis 350 bis 370 rpt. 370 Millionen Euro lauten. Präzisiert wurde zudem, dass es sich um ein Ergebnisziel auf währungsbereinigter Basis handelt.) …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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