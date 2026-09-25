🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    Die nächste Klatsche

    1353 Aufrufe 1353 0 Kommentare 0 Kommentare

    HelloFresh crasht auf Allzeittief – vom 16-Milliarden-Star bleibt kaum was übrig

    Die HelloFresh-Aktie fällt auf den tiefsten Stand ihrer Geschichte, die Jahresprognose wurde gekürzt. Besonders bitter: Ausgerechnet bei den Neukunden läuft es deutlich schlechter als erhofft.

    Für Sie zusammengefasst
    Die nächste Klatsche - HelloFresh crasht auf Allzeittief – vom 16-Milliarden-Star bleibt kaum was übrig
    Foto: Matthias Bein - dpa

    HelloFresh rutscht auf ein neues Rekordtief. Die Aktie des Kochboxenversenders fiel am Freitag auf 2,18 Euro und damit knapp 14 Prozent unter den Xetra-Schluss vom Vortag. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit auf fast 65 Prozent. Noch im Herbst 2021 kostete die Aktie knapp 100 Euro. Der Börsenwert ist inzwischen auf weniger als 400 Millionen Euro geschrumpft, nachdem HelloFresh zu Spitzenzeiten mehr als 16 Milliarden Euro wert war.

    Auslöser ist eine erneute Prognosesenkung. Für 2026 erwartet HelloFresh nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 bis 11 Prozent. Bisher hatte das Unternehmen lediglich mit einem Rückgang von 3 bis 6 Prozent gerechnet, Analysten mit rund 6,9 Prozent. Auch beim bereinigten Ebitda muss HelloFresh zurückrudern: Statt 375 bis 425 Millionen Euro werden nun nur noch 350 bis 370 Millionen Euro erwartet. Der Analystenkonsens lag zuletzt bei 375,6 Millionen Euro.

    Besonders schwach verlief das dritte Quartal. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 11 bis 12 Prozent gefallen sein, deutlich stärker als die von Analysten erwarteten 6,8 Prozent. Das bereinigte Ebitda soll zwar von 40 Millionen Euro im Vorjahr auf 45 bis 55 Millionen Euro steigen, bleibt damit aber unter der Markterwartung von 57,2 Millionen Euro.

    HelloFresh räumte ein, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen". Für UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb verschärft das die Zweifel am grundsätzlichen Umsatzpotenzial des Konzerns. Gerade die Zeit nach den Sommerferien galt als wichtiger Test dafür, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen


    Trotz des erneuten Rückschlags bleibt Jefferies bei "Buy" und einem Kursziel von 8,35 Euro. Analyst Giles Thorne sprach allerdings von einer weiteren enttäuschenden Vorabmeldung, die die ohnehin bereits extrem schwache Marktstimmung weiter belasten dürfte. Die ausführlichen Zahlen für das dritte Quartal will HelloFresh am 5. November vorlegen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die nächste Klatsche HelloFresh crasht auf Allzeittief – vom 16-Milliarden-Star bleibt kaum was übrig Die HelloFresh-Aktie fällt auf den tiefsten Stand ihrer Geschichte, die Jahresprognose wurde gekürzt. Besonders bitter: Ausgerechnet bei den Neukunden läuft es deutlich schlechter als erhofft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     