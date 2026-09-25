UBS startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 22,50 auf Tradegate (25. September 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +14,04 %/+40,35 % bedeutet.