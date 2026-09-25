ANALYSE-FLASH
UBS startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 26 Euro
- UBS startet Cancom-Bewertung mit Kaufempfehlung
- UBS sieht Cancom auf Digitalisierung ausgerichtet
- UBS erwartet bis 2028 über 20 Prozent Gewinnplus
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 22,50 auf Tradegate (25. September 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +14,04 %/+40,35 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 26 Euro
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Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105
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