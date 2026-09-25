ROUNDUP
Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - Aktie sackt weiter ab
- HelloFresh senkt Prognosen wegen schwacher Geschäfte
- Umsatz soll 2026 währungsbereinigt stärker sinken
- Aktie fällt auf Rekordtief von 2,21 Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Mit einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend seine Prognosen für das laufende Jahr. Schon im August hatte sich das Management wegen schlecht laufender Geschäfte pessimistischer gezeigt, nun musste Chef Dominik Richter einräumen, dass selbst das nicht mehr erreichbar ist. Die Aktie fiel am Freitag deutlich.
Das Papier verlor nach Handelsbeginn fast 13 Prozent und markierte mit 2,21 Euro ein Rekordtief. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie bereits fast zwei Drittel an Wert eingebüßt. Das Rekordhoch aus den Zeiten der Covid-Pandemie im Herbst 2021 bei fast 100 Euro ist schon lange außer Reichweite geraten. Die enttäuschende Entwicklung bei dem Lieferanten von Kochboxen und Fertiggerichten sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung weiter eintrüben, schrieb Analyst Giles Thorne vom US-Analysehaus Jefferies.
Der unerwartet schwache Erlös sei nicht von einem positiven Ausreißer beim operativen Ergebnis begleitet worden, wie man es hätte erwarten können, schrieb UBS-Experte Jo Barnet-Lamb. Die verfehlten Erwartungen gäben den Zweifeln an der Umsatzentwicklung weitere Nahrung. Die Flaute könne wohl nicht weiter einfach auf einen vorübergehend unvorteilhaften Mix bei den Kundenaltersgruppen zurückgeführt werden. Dass trotz weniger Werbeausgaben enttäuschend wenig Ergebnis übrigblieb, senke das Vertrauen in Aussagen zur zukünftigen Entwicklung zudem erheblich, schrieb der Analyst.
Beim Umsatz rechnet Hellofresh für 2026 jetzt mit einem um Währungseffekte bereinigten Rückgang zwischen 9 und 11 Prozent. Bisher waren die Berliner davon ausgegangen, dass der Erlös währungsbereinigt um maximal 6 Prozent fällt. Analysten hatten bisher einen Umsatzrückgang von lediglich knapp 7 Prozent auf dem Zettel.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte der gesenkten Prognose zufolge auf währungsbereinigter Basis zwischen 350 Millionen Euro und 370 Millionen Euro landen und damit deutlich niedriger als 2025. Bislang hatte die Spanne bei 375 Millionen Euro bis 425 Millionen Euro gelegen.
Hellofresh hat nach eigenen Angaben im wichtigen Zeitraum rund um das Ende der Sommerferien ("Back-to-school"-Periode) nicht das Volumen an Neukunden gewinnen können, das für das Erreichen der bisherigen Prognose erforderlich gewesen wäre. Das Unternehmen hatte die Marketingausgaben im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum und insbesondere im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2026 gesenkt.
Im dritten Quartal dürfte der Umsatz vor allem wegen der enttäuschenden Neukundengewinnung im Jahresvergleich prozentual zweistellig gefallen sein - Hellofresh rechnet mit einem Minus zwischen 11 und 12 Prozent. Wegen geringerer Marketingausgaben, liegt der operative Gewinn im dritten Quartal mit 45 bis 55 Millionen Euro wohl zwar etwas über dem Vorjahreswert von 40 Millionen Euro, aber deutlich unter den Analystenerwartungen.
Nach dem drastischen Kursrückgang ist das Unternehmen an der Börse inzwischen nur noch rund 350 Millionen Euro wert. Zu Spitzenzeiten hatte die Marktkapitalisierung bei mehr als 16 Milliarden Euro gelegen. Wegen des hohen Börsenwerts war die Hellofresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch im Dax gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDax notiert. Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro./men/zb/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 25.406 auf Ariva Indikation (25. September 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,79 %/+301,43 % bedeutet.
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Jetzt spart man an Marketing, und trotzdem muss man wegen 10% statt 5% Umsatzrückgang nun mit 20% weniger EBITDA rechnen. Das ist im Grunde der Supergau.
Habe jetzt einfach mal die alten Meldungen durchgesehen.
Ich möchte jetzt nicht wirklich für Hellofresh eine Lanze brechen, aber Corona wurde im Mai 2023 durch die WHO für beendet erklärt.
Am 13. August 2026, also über drei Jahre nach Ende Corona, steht im Halbjahresbericht von Hellofresh ein Umsatz von über 2,2Mrd Euro nur für die Kochboxen in der Bilanz. 304,1 Mio an Mahlzeiten wurden verkauft… Ich würde das jetzt nicht als kleine Nachfrage betrachten, …auch ohne Corona.
Die Umsätze fallen sichtbar, aber sie verlangsamen sich. Was im Anbetracht des Rückzuges aus Italien und Spanien eher überraschend ist. Würde man da nicht eine Ausweitung der Rückgänge erwarten? „Die Leute wollen nicht alleine zu Hause angeliefertes Zeug kochen.“ Wirkt in diesem Zusammenhang jedoch etwas unreflektiert…
Hello Fresh hat Probleme nicht falsch verstehen, aber ich würde diese doch eher wo anders suchen….