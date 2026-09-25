Pyrum: Leichte Verzögerung, doch Dynamik dürfte bald zunehmen

Das hinterlässt deutliche Spuren in der Prognose: Statt 6,5 bis 9,5 Mio. Euro Umsatz erwartet Pyrum nun 4,2 bis 5,3 Mio. Euro. Beim EBIT wurde die Spanne von bislang -8,0 bis -10,5 Mio. Euro auf -10,0 bis -12,5 Mio. Euro abgesenkt.

Der erhoffte Durchbruch bei der Produktion von Carbon-Black-Pellets verschiebt sich bei Pyrum erneut. Die Mahl- und Pelletieranlage am Stammwerk erreicht trotz der jüngsten Umbauten noch nicht die Leistung, mit der das Unternehmen für 2026 kalkuliert hatte.

Ganz ohne Fortschritte waren die bisherigen Maßnahmen allerdings nicht. Der mögliche Durchsatz konnte von 750 auf 1.250 Kilogramm pro Stunde gesteigert werden. Für den Dauerbetrieb sind aber 1.650 Kilogramm vorgesehen – und ob sich diese Lücke mit den bisherigen Anpassungen vollständig schließen lässt, ist fraglich. Damit rückt nun Plan B in den Mittelpunkt. Pyrum hatte bereits im Mai/Juni vorsorglich eine neue Dosierungsanlage bestellt, die im November geliefert werden soll. Sie soll den verbliebenen Engpass endgültig beseitigen. Bis dahin versucht das Unternehmen, die fehlenden Mengen zumindest teilweise durch einen Drei-Schicht-Betrieb und zusätzliche Produktion an Samstagen zu kompensieren.

Die Verzögerung ist ärgerlich, ändert aber zunächst wenig an der längerfristigen Wachstumsstory. Die Qualität der Pellets wurde bereits bestätigt, mit Continental, Schwalbe und Pirelli stehen namhafte Abnehmer bereit. Gleichzeitig hat Pyrum mit dem ersten Anlagenkaufvertrag für das Partnerwerk in Tschechien einen wichtigen Schritt bei der zweiten Säule seiner Expansionsstrategie gemacht. Weitere Projekte befinden sich in Vorbereitung.

Entscheidend wird damit, ob die neue Dosierungstechnik den Produktionsengpass tatsächlich beseitigt und die geplanten Finanzierungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Dass die Aktie den kräftigen Rücksetzer nach der Prognosesenkung schnell zu großen Teilen aufgeholt hat, zeigt zumindest, dass viele Anleger die aktuellen Probleme eher als Verzögerung denn als grundsätzliches Hindernis für den geplanten Wachstumsschub ab 2027 einordnen.

(aktien-global.de, erstellt 25.09.26, 9:16 Uhr, veröffentlicht 25.09.26, 9:19 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 28,60EUR auf Tradegate (25. September 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

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