Aktien Frankfurt Eröffnung
Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang stützt
- Dax steigt bei sinkenden Ölpreisen um 0,6 Prozent
- Dax könnte auf Wochensicht wieder ins Plus drehen
- Dax bleibt rund fünf Prozent unter dem Rekordhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der Dax am Freitag wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 25.418 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,7 Prozent auf 30.999 Zähler.
"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut 5 Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt./la/jha/
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Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!
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