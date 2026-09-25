Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang stützt

Guten Morgen zusammen

mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.

Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.

Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.

Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄

Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.

Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!

















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