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    Besonders beachtet!

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    HelloFresh Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 25.09.2026

    Kursbewegung von -9,14 % bei HelloFresh am 25.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - HelloFresh Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 25.09.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von -9,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für HelloFresh: Nach einem Rückgang von -9,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -9,14 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HelloFresh Verluste von -43,12 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -16,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HelloFresh eine negative Entwicklung von -62,91 % erlebt.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,05 %
    1 Monat -19,40 %
    3 Monate -43,12 %
    1 Jahr -69,02 %
    Stand: 25.09.2026, 09:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Gewinnwarnung, den starken Kursrückgang und die gesenkten Erwartungen. Genannt werden ein Umsatzminus von 11–12 % und rund 45 Mio. € AEBITDA im Q3. Streitpunkt ist, ob Restrukturierung, Standortschließungen und geringeres Marketing die Erholung ermöglichen oder Kunden-, Umsatz- und Cashflow-Probleme verschärfen. Die niedrige Bewertung gilt teils als eingepreist, teils als Warnsignal.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

    Zur HelloFresh Diskussion

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,85 Mio.EUR € wert.

    Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - Aktie sackt weiter ab


    Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Mit einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend seine …

    Hellofresh kappt Umsatz- und Gewinnziel - schwaches drittes Quartal


    (Berichtigt wird diese vom Vorabend. Im dritten Absatz muss die neue Zielspanne für das operative Ergebnis 350 bis 370 rpt. 370 Millionen Euro lauten. Präzisiert wurde zudem, dass es sich um ein Ergebnisziel auf währungsbereinigter Basis handelt.) …

    Hellofresh vorbörslich mit Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher


    Die Anleger von Hellofresh müssen sich auch am Freitag auf neue Tiefststände in der Aktie einstellen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs mit 2,301 Euro so wenig wie noch nie. Damit …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HelloFresh?

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,20 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,22 %.

    HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HelloFresh Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HelloFresh Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HelloFresh

    -9,10 %
    -20,63 %
    -24,41 %
    -45,81 %
    -70,70 %
    -92,98 %
    -97,48 %
    -81,82 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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