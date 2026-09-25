HelloFresh Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 25.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Mit einer Performance von -9,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für HelloFresh: Nach einem Rückgang von -9,80 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -9,14 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HelloFresh Verluste von -43,12 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -16,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HelloFresh eine negative Entwicklung von -62,91 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,05 % 1 Monat -19,40 % 3 Monate -43,12 % 1 Jahr -69,02 %

? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.09.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Gewinnwarnung, den starken Kursrückgang und die gesenkten Erwartungen. Genannt werden ein Umsatzminus von 11–12 % und rund 45 Mio. € AEBITDA im Q3. Streitpunkt ist, ob Restrukturierung, Standortschließungen und geringeres Marketing die Erholung ermöglichen oder Kunden-, Umsatz- und Cashflow-Probleme verschärfen. Die niedrige Bewertung gilt teils als eingepreist, teils als Warnsignal.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

Informationen zur HelloFresh Aktie

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,85 Mio.EUR € wert.

Der Kochboxenversender Hellofresh kommt nicht aus der Krise. Mit einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend seine …

(Berichtigt wird diese vom Vorabend. Im dritten Absatz muss die neue Zielspanne für das operative Ergebnis 350 bis 370 rpt. 370 Millionen Euro lauten. Präzisiert wurde zudem, dass es sich um ein Ergebnisziel auf währungsbereinigter Basis handelt.) …

Die Anleger von Hellofresh müssen sich auch am Freitag auf neue Tiefststände in der Aktie einstellen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs mit 2,301 Euro so wenig wie noch nie. Damit …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HelloFresh?

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,50 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,20 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,22 %.

HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HelloFresh Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HelloFresh Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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