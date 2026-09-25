ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Axa auf 52 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Axa-Kursziel, bestätigt Outperform
- Wachstum soll durch Kundenbindung und KI steigen
- Ausschüttungsziele unverändert, Rückkäufe sinken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums - vornehmlich getrieben durch eine verbesserte Kundenbindung und unterstützt durch KI, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als von ihm erhofft seien die Ausschüttungsziele aber unverändert geblieben. Er schraubte daher seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurück, was sich negativ auf den erwarteten Gewinn je Aktie auswirke./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +13,74 %/+75,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 52 Euro
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Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen: