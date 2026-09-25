🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA

    ANALYSE-FLASH

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC senkt Ziel für Axa auf 52 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Axa-Kursziel, bestätigt Outperform
    • Wachstum soll durch Kundenbindung und KI steigen
    • Ausschüttungsziele unverändert, Rückkäufe sinken
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Axa auf 52 Euro - 'Outperform'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums - vornehmlich getrieben durch eine verbesserte Kundenbindung und unterstützt durch KI, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als von ihm erhofft seien die Ausschüttungsziele aber unverändert geblieben. Er schraubte daher seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurück, was sich negativ auf den erwarteten Gewinn je Aktie auswirke./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AXA!
    Long
    41,15€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,14€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 12,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    AXA

    +0,07 %
    -2,01 %
    +0,07 %
    +2,30 %
    +10,47 %
    +52,50 %
    +85,18 %
    +123,73 %
    +508,19 %
    ISIN:FR0000120628WKN:855705
    AXA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 43,96 auf Tradegate (25. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +13,74 %/+75,16 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +18,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AXA - 855705 - FR0000120628

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AXA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC senkt Ziel für Axa auf 52 Euro - 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums - vornehmlich getrieben …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     