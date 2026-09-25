Heidelberg Materials auf Jahrestief: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

Obwohl die Aktie in den vergangenen Monaten wegen der schwachen Grundstimmung des Zementabsatzes in den USA unter Druck geraten war, bekräftigten die Experten der UBS wegen der starken Positionierung des Unternehmens in der Branche mit einem von 260 auf 230 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn sich die Heidelberg Materials-Aktie in Kürze zumindest wieder auf 160 Euro erholen kann.

Nach dem kräftigen Kursrückgang zum Beginn des Jahres 2026, geht es mit der Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) nach einer kurzen aber kräftigen Kurserholung nun bereits wieder seit Monaten kräftig nach unten. Am 24.9.26 notierte die Aktie, die noch im Januar 2026 bei 240 Euro gehandelt wurde, auf einem Jahrestief bei 142,55 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000PL8XXQ0, wurde beim Aktienkurs von 144,40 Euro mit 0,82 – 0,84 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 190 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,53 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130,802 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,802 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UP9T9Q7, wurde beim Aktienkurs von 144,40 Euro mit 1,36 – 1,38 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,91 Euro (+111 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,523 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,523 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ4MWV1, wurde beim Aktienkurs von 144,40 Euro mit 2,39 – 2,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,94 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.