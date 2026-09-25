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    Neue Doppelspitze beim Online-Broker Flatexdegiro

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    Finanzvorstand wird Co-Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro führt eine Doppelspitze mit Janos ein
    • Janos verantwortet künftig das Online-Brokerage
    • Thomas Lindner soll neuer Finanzvorstand werden
    Neue Doppelspitze beim Online-Broker Flatexdegiro - Finanzvorstand wird Co-Chef
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Flatexdegiro bekommt eine Doppelspitze. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim Onlinebroker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit.

    Janos werde in seiner neuen Funktion die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts übernehmen, hieß es weiter. Behrens soll die Aktivitäten mit Geschäftskunden (B2B)-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten leiten.

    Mit der neuen Doppelspitze wird zugleich die Funktion des Finanzvorstands frei. Die Nachfolge hat Flatexdegiro bereits geregelt. Diesen Posten soll nun Thomas Lindner übernehmen, der bereits seit 2012 im Unternehmen ist und seitdem diverse Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen hat. Seine Bestellung in den Vorstand stehe noch unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 29,84 auf Tradegate (25. September 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +32,89 %/+59,47 % bedeutet.





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