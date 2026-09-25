JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach der Gewinnwarnung von 3,30 auf 2,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Damit einhergegangen sei auch ein gekürztes Umsatzziel und eine Senkung der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) - trotz der vorher signalisierten Zuversicht, schrieb Marcus Diebel am Freitag. Das schwache Schulanfangsgeschäft sei enttäuschend. Die Notwendigkeit einer besseren Transparenz werde davon unterstrichen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 07:42 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 07:42 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,20 % und einem Kurs von 2,20EUR auf Tradegate (25. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2,70

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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