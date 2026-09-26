Die fünf Top-Aktien im DAX - Diese 5 Aktien ließen die Konkurrenz hinter sich

Der September 2026 neigt sich dem Ende entgegen. Im DAX konnten in den vergangenen 30 Tagen vor allem Titel aus den Bereichen Biotechnologie, Luftfahrt, Finanzen, Halbleiter und Energie zulegen. Angeführt wird das Ranking von Qiagen mit einem Kursplus von 9,9 Prozent. Dahinter folgen MTU Aero Engines und die Commerzbank mit Zugewinnen von jeweils mehr als fünf Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Qiagen

-0,93 % +2,88 % +10,01 % +14,79 % -2,90 % -10,18 % -28,42 % +34,78 % +1.518,95 % ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE Intraday

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Qiagen war in den vergangenen 30 Tagen der stärkste Wert im DAX. Die Aktie des Diagnostik- und Biotechnologieunternehmens legte um in den vergangenen 30 Tagen um 9,90 Prozent zu und notiert aktuell bei 39,35 Euro. Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt auch der Führungswechsel an der Konzernspitze: Jonathan M. Pratt übernahm zum 1. September den Vorstandsvorsitz. Gleichzeitig bestätigte Qiagen zuletzt seinen Ausblick für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2026.

MTU Aero Engines

+0,62 % +7,99 % +5,22 % +3,52 % +1,56 % +127,65 % +85,06 % +311,66 % +1.624,28 % ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT Intraday

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Mit einem Kursanstieg von 5,13 Prozent sicherte sich MTU Aero Engines den zweiten Platz im DAX-Ranking. Die Aktie des Münchner Triebwerksherstellers notiert aktuell bei 370,00 Euro. Unterstützung erhielt das Unternehmen unter anderem durch neue Aufträge im wichtigen Wartungsgeschäft. Im September meldete MTU Maintenance erste Instandhaltungsverträge für LEAP-1A-Triebwerke mit Kunden aus Nordafrika. Zudem wurde Ende des Monats die erste mit dem neuen GTF-Advantage-Triebwerk ausgestattete Airbus A321 XLR an United Airlines ausgeliefert – mit Technologie von MTU an Bord.

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Commerzbank

+1,61 % +2,56 % +5,03 % +11,27 % +28,26 % +328,47 % +659,55 % +561,31 % -54,11 % ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100 Intraday

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Auch die Commerzbank gehörte im September zu den Gewinnern im deutschen Leitindex. Die Aktie legte auf 30-Tage-Sicht um 5,03 Prozent zu und wird derzeit bei 41,97 Euro gehandelt. Rückenwind kam unter anderem von einem weiteren umfangreichen Aktienrückkaufprogramm. Anfang September kündigte die Bank an, eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro zurückzukaufen. Das Programm ist Teil der für das Geschäftsjahr 2026 angestrebten Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro.

Infineon Technologies

+0,79 % +3,12 % +4,45 % -32,36 % +70,09 % +81,50 % +49,90 % +266,58 % -18,92 % ISIN:DE0006231004WKN:623100 Intraday

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Infineon Technologies erreichte in den vergangenen 30 Tagen einen Kursgewinn von 4,45 Prozent. Der Anteilsschein des Halbleiterkonzerns notiert aktuell bei 56,96 Euro. Der anhaltende Optimismus rund um Künstliche Intelligenz und den steigenden Energiebedarf von Rechenzentren stützte den europäischen Halbleitersektor. Infineon meldete im September zudem mehrere Projekte rund um die Stromversorgung von KI-Rechenzentren.

RWE

+0,27 % -2,31 % +3,94 % +9,00 % +60,20 % +62,34 % +85,03 % +299,62 % +213,65 % ISIN:DE0007037129WKN:703712 Intraday

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Komplettiert wird die Liste von RWE. Die Aktie des Energiekonzerns legte in den vergangenen 30 Tagen um 3,94 Prozent zu und wird aktuell bei 59,52 Euro gehandelt. Im September meldete RWE gleich mehrere neue Projekte und Partnerschaften. Dazu zählen eine vertiefte Zusammenarbeit mit Partnern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Offshore-Wind und LNG sowie ein Stromabnahmevertrag über 433 Megawatt mit Oracle für dessen Rechenzentrumsaktivitäten in Texas. Zudem erhielt RWE Zuschläge für zwei neue Onshore-Windprojekte in Deutschland mit insgesamt 119 Megawatt Leistung.

Autor: wO-Redaktion

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