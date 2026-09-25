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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 11 Euro - 'Underperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Lanxess-Kursziel auf elf Euro
    • Ebitda-Prognose von 134 Millionen unter Konsens
    • Analyst sieht höheren Kostendruck und Nachfragerisiken
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 11 Euro - 'Underperform'
    Foto: LANXESS

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 12,39 auf Tradegate (25. September 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -11,58 %/+36,66 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 11 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00, was einem Rückgang von -11,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursdruck bei Lanxess trotz erwarteter 2026er EBITDA-Zahlen von rund 493 Mio. Euro innerhalb der Zielspanne von 450–550 Mio. Euro. Diskutiert werden Short-Druck, der reduzierte Anteil von Causeway, ein möglicher erneuter Test des März-Tiefs sowie Nachkäufe um 11 Euro. Positiv bewertet werden Kostensenkungen, verfügbare Kreditlinien, Kasse und erwartete Envalior-Erlöse bis 2028; skeptisch bleiben Teilnehmer wegen geringer Auslastung, zyklischer Schwäche und fehlender Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

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    dpa-AFX
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