Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 11 Euro - 'Underperform'

naibaf2000 schrieb 31.08.26, 16:05

Es liegt doch inzwischen ganz klar auf der Hand. Alle Konjunktur Daten zeigen aktuell nach oben. Lanxess ist in allen Industrien in den ersten Produktionsstufen vertreten. Es wird jetzt stetig nach oben gehen. Die Verschuldung wird 2028 stark reduziert, weil Advent dann einen Teil von Envalior vertraglich kaufen muss. Das ist zum Beispiel viel zu wenig eingepreist vom Markt. Dazu kommen extreme Sparmaßnahmen und eine viel schlankere Struktur. Das alles in Kombination mit einem beginnenden konjunkturellen Aufschwung, ist eine sehr gute Basis für Lanxess. Das ist nicht übertrieben bullisch oder unrealistisch, sondern eine Beschreibung der aktuellen Situation. Dass die Asiaten durch den Iran Krieg so Probleme haben, war tatsächlich einfach nur Glück für die Chemieindustrie. Das war meiner Meinung nach der Kickstart, um in dem toxischen Umfeld wieder Fuß zu fassen. Die Möglichkeit den Industriestrompreis mit der Strompreiskompensation kombinieren zu können, ist auch eine nicht zu unterschätzende Hilfe.