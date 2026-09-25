BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Christian Wojczewski mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Wirkstoffforscher werde wissenschaftliche Exzellenz überlagert von einer kommerziellen Neuausrichtung und verzögerten Meilensteinen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Ihm mangelt es an Planbarkeit, was die Umsatzentwicklung betrifft./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 2,746EUR auf Tradegate (25. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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