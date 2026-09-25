BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Christian Wojczewski mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Wirkstoffforscher werde wissenschaftliche Exzellenz überlagert von einer kommerziellen Neuausrichtung und verzögerten Meilensteinen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Ihm mangelt es an Planbarkeit, was die Umsatzentwicklung betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 2,746EUR auf Tradegate (25. September 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
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