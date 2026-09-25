BERENBERG stuft Shelly Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shelly Group angesichts der Übernahmeofferte von Schneider Electric mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Angebotspreis von 70 Euro liege etwas unter dem bisher veranschlagten fairen Wert, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Angesichts der angestrebten Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent schließt er es nicht aus, dass im Streubesitz einige Aktionäre den Gedanken an ein verbessertes Angebot hegen. Die Wahrscheinlichkeit eines konkurrierenden Angebots erscheine aber eher gering./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 67,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Shelly Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

