🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Kaufchancen bei Gold

    621 Aufrufe 621 0 Kommentare 0 Kommentare

    Edelmetall-Hedgefonds mit 235 % Rendite setzt jetzt auf diese Goldminen-Aktien

    Gold ist seit dem Ausbruch des US-Iran-Kriegs um rund ein Fünftel gefallen. Ein Fondsmanager sieht darin eine Chance. Sein Goldfonds erzielte seit dem Start 235 Prozent Rendite – auf welche Aktien setzt er?

    Kaufchancen bei Gold - Edelmetall-Hedgefonds mit 235 % Rendite setzt jetzt auf diese Goldminen-Aktien
    Foto: Barry Thumma - AP

    Gold hat seit Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und Iran Ende Februar rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt. Hedgefondsmanager Raphael Lamm hält den Rückgang jedoch für vorübergehend. Er hat ihn genutzt, um Positionen in Goldminenaktien aufzustocken, berichtet Bloomberg.

    Gold

    +0,41 %
    -1,95 %
    -7,63 %
    +7,04 %
    +14,38 %
    +122,32 %
    +144,34 %
    +219,67 %
    +975,96 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Seine Bilanz sticht heraus: Der L1 Gold Fund erzielte vom Start im Februar 2025 bis Ende August 2026 eine Nettorendite von 235 Prozent. Im selben Zeitraum gewann der Goldpreis 55 Prozent, der VanEck Gold Miners ETF rund 148 Prozent. Der Fonds kauft Minenaktien, sichert sich aber zugleich mit Leerverkäufen von Gold-Futures gegen Kursrisiken ab. Er setzt auch auf fallende Kurse einzelner Goldaktien.

    Lamb begründet seinen Optimismus mit der aus seiner Sicht nicht tragfähigen Finanzlage wichtiger Staaten. Besonders verweist er auf US-Staatsschulden von mehr als 40 Billionen US-Dollar. Zudem erhöhten Zentralbanken ihre Goldanteile. Kurzfristig könnten der US-Iran-Krieg, Realzinsen und Inflationsdaten den Goldpreis bestimmen. Hohe Energiepreise und Wetten auf Zinserhöhungen der Fed belasten das Edelmetall derzeit.

    Als Gold unter 4.000 US-Dollar je Feinunze fiel, erhöhte der Fonds seine Kaufpositionen, laut Lamm, deutlich. Inzwischen hält er seine Netto-Long-Position bei etwas mehr als 60 Prozent. Seine größte Beteiligung ist der kanadische Minenkonzern Eldorado Gold. Bei K92 Mining, Betreiber der Kainantu-Goldmine in Papua-Neuguinea, ist der Fonds größter Aktionär.

    Hinzu kommt die Aussicht auf Übernahmen. So wurde das australische Minenunternehmen Ausgold für etwa 0,50 australische Dollar je Aktie in das Portfolio des Fonds aufgenommen. Oceana Gold will das Unternehmen für 1,36 australische Dollar je Aktie übernehmen. Lamm erwartet weitere Übernahmeaktivitäten in der Goldbranche.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufchancen bei Gold Edelmetall-Hedgefonds mit 235 % Rendite setzt jetzt auf diese Goldminen-Aktien Gold ist seit dem Ausbruch des US-Iran-Kriegs um rund ein Fünftel gefallen. Ein Fondsmanager sieht darin eine Chance. Sein Goldfonds erzielte seit dem Start 235 Prozent Rendite – auf welche Aktien setzt er?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     