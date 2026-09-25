Edelmetall-Hedgefonds mit 235 % Rendite setzt jetzt auf diese Goldminen-Aktien

Gold hat seit Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und Iran Ende Februar rund ein Fünftel seines Wertes eingebüßt. Hedgefondsmanager Raphael Lamm hält den Rückgang jedoch für vorübergehend. Er hat ihn genutzt, um Positionen in Goldminenaktien aufzustocken, berichtet Bloomberg.

Seine Bilanz sticht heraus: Der L1 Gold Fund erzielte vom Start im Februar 2025 bis Ende August 2026 eine Nettorendite von 235 Prozent. Im selben Zeitraum gewann der Goldpreis 55 Prozent, der VanEck Gold Miners ETF rund 148 Prozent. Der Fonds kauft Minenaktien, sichert sich aber zugleich mit Leerverkäufen von Gold-Futures gegen Kursrisiken ab. Er setzt auch auf fallende Kurse einzelner Goldaktien.

Lamb begründet seinen Optimismus mit der aus seiner Sicht nicht tragfähigen Finanzlage wichtiger Staaten. Besonders verweist er auf US-Staatsschulden von mehr als 40 Billionen US-Dollar. Zudem erhöhten Zentralbanken ihre Goldanteile. Kurzfristig könnten der US-Iran-Krieg, Realzinsen und Inflationsdaten den Goldpreis bestimmen. Hohe Energiepreise und Wetten auf Zinserhöhungen der Fed belasten das Edelmetall derzeit.

Als Gold unter 4.000 US-Dollar je Feinunze fiel, erhöhte der Fonds seine Kaufpositionen, laut Lamm, deutlich. Inzwischen hält er seine Netto-Long-Position bei etwas mehr als 60 Prozent. Seine größte Beteiligung ist der kanadische Minenkonzern Eldorado Gold. Bei K92 Mining, Betreiber der Kainantu-Goldmine in Papua-Neuguinea, ist der Fonds größter Aktionär.

Hinzu kommt die Aussicht auf Übernahmen. So wurde das australische Minenunternehmen Ausgold für etwa 0,50 australische Dollar je Aktie in das Portfolio des Fonds aufgenommen. Oceana Gold will das Unternehmen für 1,36 australische Dollar je Aktie übernehmen. Lamm erwartet weitere Übernahmeaktivitäten in der Goldbranche.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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