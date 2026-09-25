Börsenstart Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %

Der MDAX steht bei 30.941,00 PKT und verliert bisher -0,13 %. Top-Werte: Nordex +2,10 %, Kion Group +1,45 %, DWS Group +1,19 % Flop-Werte: Lanxess -3,22 %, Nemetschek -1,62 %, Schaeffler -1,26 %

Der DAX steht aktuell (09:51:11) bei 25.440,04 PKT und steigt um +0,20 %. Top-Werte: adidas +1,77 %, Siemens Healthineers +1,35 %, Siemens Energy +1,12 % Flop-Werte: Airbus -2,42 %, Rheinmetall -1,20 %, BMW -1,09 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.986,60 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: OHB +4,71 %, Nordex +2,10 %, SMA Solar Technology +1,36 %

Flop-Werte: ATOSS Software -3,43 %, TeamViewer -1,79 %, Nemetschek -1,62 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:51:07) bei 6.320,57 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: adidas +1,77 %, Siemens Energy +1,12 %, Allianz +1,00 %

Flop-Werte: Airbus -2,42 %, EssilorLuxottica -1,64 %, Rheinmetall -1,20 %

Der AT 20 steht aktuell (09:50:49) bei 6.959,10 PKT und steigt um +0,91 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,20 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,71 %, PORR +1,33 %

Flop-Werte: STRABAG -0,66 %, Andritz -0,47 %

Der CH 20 steht bei 13.985,61 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.

Top-Werte: ABB +1,11 %, Amrize +1,09 %, UBS Group +0,85 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,25 %, Kuehne + Nagel International -1,05 %

Der SE 30 steht aktuell (08:54:26) bei 3.298,81 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Sandvik +2,12 %, SKF (B) +1,42 %, Swedbank Shs(A) +1,30 %

Flop-Werte: Getinge (B) -0,21 %, Nordea Bank Abp -0,18 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.800,00 PKT und steigt um +1,34 %.

Top-Werte: Viohalco +3,45 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,20 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,49 %

Flop-Werte: Allwyn -0,55 %, Coca-Cola HBC 0,00 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,16 %