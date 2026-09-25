ANALYSE-FLASH
UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 3,60 Euro
- UBS belässt Hellofresh nach Prognosekürzung auf Neutral
- Kursziel bleibt bei 3,60 Euro trotz gekürztem Ausblick
- Enttäuschte Schulanfangskampagne nährt Umsatzbedenken
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach gekappten Umsatz- und Gewinnzielen mit einem Kursziel von 3,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schulanfangskampagne des Kochboxenlieferanten habe enttäuscht und zu dem gekürzten Ausblick geführt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Vorhandene Bedenken bestätigten sich. Die Entwicklung werfe Fragen zum grundsätzlichen Umsatzpotenzial auf./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,16 % und einem Kurs von 2,25 auf Tradegate (25. September 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -13,38 %/+246,47 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 3,60 Euro
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Jetzt spart man an Marketing, und trotzdem muss man wegen 10% statt 5% Umsatzrückgang nun mit 20% weniger EBITDA rechnen. Das ist im Grunde der Supergau.