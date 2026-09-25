Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall

Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.





Es stellt sich ein umfängliches Elitenproblem, dem Vernehmen nach vom Ministerpräsident ausgedacht. Seine Wahl in einem Jahr kann er mit der Roßtäuscherei vermutlich gewinnen, Menschen glauben gern nette Erzählungen und die Grundverlogenheit wird auch in Medien nicht reflektiert.





Wasch mich und mach mich nicht nass.





VW ist damit auch typisch für den deutschen Industrieuntergang, Chinesen und Musk haben dagegen Marktziele und keine generöse Verteilungsprämisse sofort.





Beim ersten zyklischen Husten ist VW hin, sonst später durch den zementierten wirtschaftlichen Unfug.