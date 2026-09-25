ATOSS Software - Aktie verliert deutlich - 25.09.2026

Die ATOSS Software Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,77 % auf 86,90€. Damit verliert die Aktie -3,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der ATOSS Software Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,77 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von ATOSS Software nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +27,81 %.

Auf Wochensicht hat die ATOSS Software Aktie damit -4,89 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ATOSS Software -21,48 % verloren.

Zum Vergleich: Der TecDAX notiert heute lediglich +0,30 % im Plus-Minus-Bereich. ATOSS Software entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,89 % 1 Monat -11,46 % 3 Monate +27,81 % 1 Jahr -14,25 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 25.09.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,37 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ATOSS Software

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. SAP notiert im Plus, mit +0,43 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -0,61 %.

Lohnt sich ein Investment in die ATOSS Software Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der ATOSS Software Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ATOSS Software Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.