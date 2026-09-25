GLOBALFOUNDRIES-Aktie: Nach Rallye in der Bewährungsprobe der Konsolidierung

Der letzte Schlusskurs liegt bei 41,37 US-Dollar (24. September 2026) und damit deutlich unter dem Rally-Hoch von 78,50 US-Dollar, aber komfortabel über dem 3-Jahres-Tief von 26,98 US-Dollar. Damit notiert GLOBALFOUNDRIES ungefähr im unteren Mittelfeld der Dreijahresspanne und hat einen guten Teil der vorherigen Gewinne korrigiert. Die jüngsten Bewegungen deuten auf eine Beruhigung nach der starken Schwankungsphase im Sommer hin: Nach Rücksetzern in den Bereich von knapp unter 38 US-Dollar konnte sich die Aktie wieder etwas erholen, bleibt jedoch klar unter den Spitzenkursen vom Juni.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die GLOBALFOUNDRIES-Aktie einen klar wechselhaften Verlauf mit mehreren Trendphasen. Nach einer Phase seitwärts gerichteter bis leicht abwärts tendierender Kurse zwischen rund 45 und 55 US-Dollar von Herbst 2023 bis Mitte 2024 setzte sich der Abwärtsdruck zunehmend durch. Im Herbst 2025 markierte die Aktie mit 26,98 US-Dollar am 16. September ihr 3-Jahres-Tief und leitete von dort aus eine Bodenbildungsphase ein. Aus dieser Basis heraus startete zu Beginn des Jahres 2026 eine dynamische Aufwärtsbewegung, die den Titel bis zum 3-Jahres-Hoch bei 78,50 US-Dollar am 22. Juni 2026 führte. Auf die Rally folgte eine deutliche Korrektur, in deren Verlauf die Notierung aktuell wieder auf ein moderateres Bewertungsniveau zurückgefallen ist und nun konsolidiert.

200-Tage-Linie und Trendbewertung

Auf Basis der vorliegenden Daten lässt sich die 200-Tage-Linie überschlägig bei rund 47 US-Dollar verorten. Mit dem aktuellen Kurs von 41,37 US-Dollar handelt die Aktie damit um etwa 12 Prozent unter dieser langfristigen Durchschnittslinie. Technisch signalisiert dieser Abstand einen angeschlagenen mittelfristigen Trend: Die starke Rally des ersten Halbjahres 2026 ist in eine reife Korrektur übergegangen, ohne dass bislang ein neuer übergeordneter Aufwärtstrend bestätigt wäre. Solange der Kurs unter der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert aus charttechnischer Sicht eher die Sichtweise einer laufenden Konsolidierung innerhalb des größeren Aufwärtsschubs seit dem Tief 2025. Ein nachhaltiger Wiederanstieg über den gleitenden Durchschnitt wäre ein erstes Signal für eine Stabilisierung des mittelfristigen Trends.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Kurzfristig hat sich im Bereich von 37 bis 38 US-Dollar eine erste nennenswerte Unterstützung herausgebildet, an der die Aktie im September 2026 mehrfach nach oben gedreht hat. Darunter wäre die Zone von 34 bis 35 US-Dollar als nächste Auffanglinie zu nennen, die bereits in der längeren Historie wiederholt als Wendebereich fungierte. Die zentrale, übergeordnete Unterstützungsregion liegt im Band von 27 bis 30 US-Dollar, wo im Herbst 2025 die maßgeblichen Tiefpunkte markiert und die anschließende Rally gestartet wurden. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 42 bis 43 US-Dollar auf kurzfristige Widerstände, ehe im Band um 46 bis 48 US-Dollar – in etwa im Umfeld der 200-Tage-Linie – ein bedeutender mittelfristiger Widerstand wartet. Darüber rücken die Niveaus zwischen 55 und 60 US-Dollar als nächste Etappenziele in den Fokus, bevor das Verlaufshoch bei 78,50 US-Dollar den dominierenden langfristigen Widerstand darstellt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GLOBALFOUNDRIES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.