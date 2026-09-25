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    AKTIEN IM FOKUS

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    Bankaktien ziehen an - Hoffnung auf Entspannung in Nahost

    Für Sie zusammengefasst
    • Bankaktien europaweit mit deutlichen Gewinnen
    • Hoffnung auf Iran-Diplomatie treibt Banktitel
    • Societe Generale profitiert von höherem Kursziel
    AKTIEN IM FOKUS - Bankaktien ziehen an - Hoffnung auf Entspannung in Nahost
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem insgesamt aufgehellten Marktumfeld haben Bankaktien am Freitag europaweit zu den größten Gewinnern gezählt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks stieg bis zum späten Vormittag um 1,5 Prozent auf 428,71 Punkte. Er überwand damit die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt.

    Die als konjunktursensibel geltenden Bankaktien waren zum Wochenschluss gefragt, da erneut Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg aufkam. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des militärischen Konflikts vorgelegt. Sollte sich die Situation im Nahen Osten tatsächlich nachhaltig entspannen, würde dies die Ölpreise deutlich sinken lassen und so der Weltwirtschaft einen Schub geben. Banken könnten davon über eine höhere Kreditnachfrage oder eine geringere Risikovorsorge profitieren, so die Hoffnung.

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    Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien der Commerzbank unter den besten Werten im festen deutschen Leitindex Dax um 2,8 Prozent.

    In Paris gewannen die Anteilsscheine von Societe Generale 3,4 Prozent auf gut 72 Euro, nachdem die Deutsche Bank ihr Kursziel von 86 auf 89 Euro angehoben hatte. Laut Analyst Sharath Kumar hat der Kapitalmarkttag der Franzosen die Erwartungen erfüllt. Es sei ein Plan vorgelegt worden, der trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds in Frankreich sowohl ehrgeizig als auch glaubwürdig sei./la/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 31,56 auf Tradegate (25. September 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +13,91 %/+36,05 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke langfristige Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie nach sehr niedrigen Einstiegsniveaus um 4 Euro. Diskutiert werden jüngste Kursziele und mögliche Verkäufe bei über 43 Euro nach einem verpassten Anstieg dorthin. Anleger betonen zudem zufriedenstellende Dividenden, langfristige Renditen und teils weiterhin volle Investition in Aktie und Optionsscheine.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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