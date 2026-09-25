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    Nur noch 4 Spritzen im Jahr?

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    Dieser Novo-Deal lässt eine kleine Pharma-Aktie um bis zu 161 % explodieren

    Novo Nordisk sichert sich exklusiv eine Technologie, die Adipositas- und Diabetesmedikamente künftig deutlich seltener nötig machen könnte. Für Nanexa wird der Deal zum Börsenfeuerwerk.

    Für Sie zusammengefasst
    Nur noch 4 Spritzen im Jahr? - Dieser Novo-Deal lässt eine kleine Pharma-Aktie um bis zu 161 % explodieren
    Foto: Steffen Trumpf - dpa

    Novo Nordisk setzt Milliarden auf eine Technologie, die Spritzen gegen Adipositas und Diabetes künftig deutlich seltener nötig machen könnte. Der dänische Pharmakonzern hat sich die weltweite Exklusivlizenz für Nanexas PharmaShell-Plattform gesichert. Der Deal kann dem schwedischen Unternehmen Zahlungen von bis zu 1,165 Milliarden Euro bringen. Die Nanexa-Aktie explodierte am Freitag zeitweise um bis zu 161 Prozent und markierte bei 15,50 schwedischen Kronen ein neues 52-Wochen-Hoch.

    Die Vereinbarung umfasst bis zu fünf Entwicklungsprogramme für langwirksame injizierbare Peptidmedikamente gegen Adipositas, Typ-2-Diabetes und weitere kardiometabolische Erkrankungen. Ziel sind Präparate, die nur noch monatlich oder sogar vierteljährlich verabreicht werden müssen. Heute müssen viele vergleichbare Therapien deutlich häufiger gespritzt werden.

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    Kern des Deals ist Nanexas PharmaShell-Technologie. Dabei werden einzelne Wirkstoffpartikel mit einer ultradünnen Schicht überzogen, die den Wirkstoff kontrolliert über einen längeren Zeitraum freisetzen soll. Novo übernimmt die weltweite Entwicklung und Vermarktung der daraus entstehenden Produkte.

    Nanexa kann zunächst insgesamt 615 Millionen Euro aus einer Vorauszahlung sowie Entwicklungs- und regulatorischen Meilensteinen erhalten. Weitere Zahlungen sind an spätere Verkaufserfolge gekoppelt und können das Gesamtvolumen auf bis zu 1,165 Milliarden Euro erhöhen. Zusätzlich erhält Nanexa Lizenzgebühren im niedrigen einstelligen Prozentbereich auf die weltweiten Nettoumsätze.

    Nanexa-Chef David Westberg erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese Lizenzvereinbarung mit Novo Nordisk und sind stolz darauf. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Novo Nordisk erfolgreich Produkte mit einer weniger häufigen Dosierung zur Behandlung von Adipositas und Typ-2-Diabetes zu entwickeln." Bereits 2025 hatte Nanexa eine Lizenz- und Optionsvereinbarung mit Moderna geschlossen.

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    Für Novo ist der Deal vor allem strategisch interessant: Gelingt es, die Dosierungsintervalle von Adipositas- und Diabetesmedikamenten deutlich zu verlängern, könnte das die Anwendung für Patienten vereinfachen und bestehende Wirkstoffe technologisch aufwerten. Ob daraus tatsächlich marktfähige Produkte entstehen, hängt allerdings erst von der weiteren Entwicklung und Zulassung ab.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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