Neuer Kurstreiber bei CoreWeave entdeckt!

Analyst Samik Chatterjee begründet den Schritt vor allem mit der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenleistung. Das Preisumfeld für sogenannte Compute-Kapazitäten bleibe attraktiv. Gleichzeitig sei CoreWeave zunehmend bereit, kurzfristigere Verträge zu höheren Preisen abzuschließen.

JPMorgan hat CoreWeave von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig erhöhte die US-Bank ihr Kursziel von 120 auf 125 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diese Kombination veranlasste JPMorgan dazu, die eigenen Prognosen für Umsatz und Margen nach oben anzupassen. Damit rücken aus Sicht der Analysten die operativen Chancen stärker in den Vordergrund, während Investoren zuletzt vor allem auf die hohen Investitionskosten des Unternehmens blickten.

Hohe Investitionen belasten die Aktie

CoreWeave zählt zu den Unternehmen, die massiv vom KI-Boom profitieren wollen. Der Cloud-Anbieter stellt Unternehmen Rechenleistung zur Verfügung und setzt dabei insbesondere auf leistungsfähige Grafikprozessoren für KI-Anwendungen.

Der Ausbau dieser Infrastruktur verschlingt jedoch enorme Summen. Genau diese hohe Kapitalintensität sorgte zuletzt für zunehmende Skepsis unter Anlegern. Nachdem die CoreWeave-Aktie im ersten Halbjahr noch um 39 Prozent gestiegen war, verlor sie im dritten Quartal bislang 13 Prozent.

JPMorgan erwartet allerdings, dass sich die hohen Investitionen zunehmend finanziell auszahlen. Ein wichtiger Faktor könnten dabei die kürzeren Vertragslaufzeiten werden.

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Kürzere Verträge könnten zum Vorteil werden

Statt einen großen Teil seiner Rechenkapazitäten langfristig zu festen Konditionen zu vergeben, erhält CoreWeave durch kurzfristigere Verträge mehr Flexibilität. Bleibt KI-Rechenleistung knapp und die Nachfrage hoch, könnten kurzfristige Verträge höhere Preise und damit stärkere Margen ermöglichen. Gleichzeitig steigt allerdings die Abhängigkeit davon, dass das derzeit starke Nachfrageumfeld anhält.

Mehrheit der Analysten setzt auf CoreWeave

Mit seiner optimistischeren Einschätzung steht JPMorgan an der Wall Street nicht allein. Laut LSEG empfehlen 28 der 41 Analysten, die CoreWeave beobachten, die Aktie zum "Buy" oder "Strong Buy". Weitere elf Experten raten dazu, die Aktie zu halten.

Chatterjee selbst gehört laut TipRanks zu den erfolgreichsten Wall-Street-Analysten. Mit einer Erfolgsquote von 76 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 54,5 Prozent belegt er den 4. Platz von insgesamt 12.508 erfassten Analysten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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