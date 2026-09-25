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    Plötzlich Millionärskonto

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    Pete Hegseths Bankkonto springt von 50.000 auf über 1 Million US-Dollar

    Dutzende Einzelaktien raus, Millionen in ETFs rein: Die neue Vermögenserklärung des US-Verteidigungsministers zeigt, wie stark sich seine privaten Finanzen verändert haben.

    Für Sie zusammengefasst
    Plötzlich Millionärskonto - Pete Hegseths Bankkonto springt von 50.000 auf über 1 Million US-Dollar
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat in seiner jüngsten Vermögenserklärung mindestens 3,1 Millionen US-Dollar an Bargeld, Altersvorsorgeanlagen und Bitcoin offengelegt. Besonders auffällig ist ein einzelnes Bankkonto mit mehr als 1 Million US-Dollar Guthaben. Ende 2024 hatte ein Konto mit derselben Bezeichnung noch lediglich zwischen 15.001 und 50.000 US-Dollar ausgewiesen. Wie stark Hegseths Vermögen insgesamt gestiegen ist, lässt sich allerdings nicht exakt bestimmen, weil die US-Offenlegungen nur grobe Wertspannen nennen.

    Auch das Anlageportfolio der Familie wurde nach Hegseths Eintritt in die Regierung kräftig umgebaut. 2025 kauften Hegseth und seine Familie insgesamt 16 börsengehandelte Fonds im Wert von schätzungsweise 1,41 bis 3,05 Millionen US-Dollar. Zuvor waren Dutzende Einzelaktien verkauft worden, darunter auch Beteiligungen an den Rüstungskonzernen Lockheed Martin und Northrop Grumman. Der Umbau gilt als typisch für neue Kabinettsmitglieder, die mögliche Interessenkonflikte vermeiden wollen. Hegseths Ethikvereinbarung verpflichtete ihn allerdings nicht ausdrücklich zum Verkauf dieser Titel.

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    Hinzu kommen fünf Altersvorsorgekonten mit einem geschätzten Gesamtwert zwischen 2,05 und 4,35 Millionen US-Dollar. Hegseths eigene drei Konten machen davon etwa 500.000 bis 1,25 Millionen US-Dollar aus, während seine Frau Jennifer zwei Altersvorsorgekonten im Wert von zusammen rund 1,55 bis 3,1 Millionen US-Dollar angab. Zusätzlich hält die Familie Bitcoin im Wert von etwa 16.000 bis 65.000 US-Dollar.

    Auf der Schuldenseite meldete Hegseth zwei Hypotheken im Wert von jeweils 1 bis 5 Millionen US-Dollar. Eine davon wurde 2025 für seinen privaten Wohnsitz aufgenommen und ist mit stolzen 8,5 Prozent verzinst.

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    Die Offenlegung kommt zu einem politisch heiklen Zeitpunkt. Hegseth, der im Januar 2025 als Verteidigungsminister bestätigt wurde, sieht sich inzwischen sogar aus den eigenen republikanischen Reihen Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren gegenüber. Hintergrund ist sein Umgang mit dem Krieg gegen den Iran. Die neue Vermögenserklärung liefert damit nicht nur einen seltenen Blick auf seine privaten Finanzen, sondern zeigt auch, wie stark sich sein Portfolio seit dem Eintritt in die Regierung verändert hat.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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