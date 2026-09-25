Burry sagt, wann die KI-Milliarden Big Tech um die Ohren fliegen könnten

Microsoft, Meta, Amazon & Co. häufen Billionen an KI-Verpflichtungen an. Michael Burry nennt nun ein Zeitfenster, in dem daraus ein echtes Problem für Gewinne und Bewertungen werden könnte.

Michael Burry warnt vor der nächsten hässlichen Phase des KI-Booms. Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta und Oracle hätten inzwischen rund 3 Billionen US-Dollar (etwa 2,6 Billionen Euro) an Kaufverpflichtungen, künftigen Leasingverträgen, Garantien, Anlagen im Bau und weiteren Zusagen rund um ihre KI-Infrastruktur angehäuft. Gleichzeitig sei die Nettoinvestitionsquote der S&P-500-Unternehmen auf 2,07 Prozent des US-BIP gestiegen – so hoch wie seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr, abgesehen von der Zeit nach dem Nasdaq-Hoch im März 2000. Burrys Warnung richtet sich vor allem auf die Jahre 2028 und 2029. Dann könnten seiner Ansicht nach massive Abschreibungen sichtbar werden, falls die heutigen Investitionen nicht die erwarteten Erträge liefern. "Wenn die Abschreibungen kommen – vielleicht 2028 oder 2029 –, könnten die Verpflichtungen so groß sein, dass selbst eine relativ kleine Abschreibung größere Auswirkungen hätte, als wir uns heute vorstellen können", schrieb Burry in einem neuen Beitrag auf Substack. Sein Vergleich: Nach dem Technologieboom der späten 1990er Jahre waren die Abschreibungen so schwer, dass die Nettoinvestitionen der S&P-500-Unternehmen zwölf Quartale in Folge negativ wurden.