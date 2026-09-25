JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan vor Zahlen von 370 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fundamentale Lage des Bankensektors dürfte insgesamt günstig bleiben, schrieb David Chiaverini am Mittwoch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal. Das Wachstum der Kredite und die Dynamik der Nettozinsmargen könnten etwas abnehmen, aber das ändere nichts an der positiven Einschätzung./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 298,3EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 370

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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