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    Initiative macht Druck auf Linke bei Enteignungs-Frage

    Für Sie zusammengefasst
    • Initiative fordert Vergesellschaftung als Priorität
    • Vorgesehen ist eine Entschädigung von 40 bis 60 Prozent des Marktwerts
    • Volksentscheid erhielt 58 Prozent Zustimmung
    Initiative macht Druck auf Linke bei Enteignungs-Frage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Landesparteitag der Berliner Linke am Abend hat die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" die Partei aufgefordert, die Vergesellschaftung von Wohnungen zur obersten Priorität in möglichen Koalitionsverhandlungen zu machen. "Die Linke hat die Wahl gewonnen mit einem ganz klaren Versprechen: Den Volksentscheid endlich umzusetzen und die Wohnungen der großen Immobilienkonzerne zu vergesellschaften", teilte die Initiative mit.

    Der demokratische Wille der Stadtbevölkerung müsse daher Top-Priorität in den Koalitionsverhandlungen sein, so ein Sprecher der Initiative. Die Kriterien für die Vergesellschaftung seien längst geklärt: Eigentumswechsel von privaten Konzernen in die öffentliche Hand und Entschädigung zu 40 bis 60 Prozent des Marktwerts sowie Refinanzierung dieser Summe aus den Mieteinnahmen. Außerdem müsse es breite Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mieterinnen und Mieter bei der Verwaltung der Wohnungen geben.

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    Initiative fordert klare Regelungen

    Die Initiative blicke gespannt auf die anstehenden Sondierungsgespräche: "Vergesellschaftung ist das beste Mittel, um Verdrängung und Wohnungsnot langfristig zu bekämpfen", betonte der Sprecher weiter. Die Umsetzung könne jederzeit beginnen. "Daher erwarten wir eine klare Regelung im Koalitionsvertrag dazu, wann und wie die Vergesellschaftung im Abgeordnetenhaus beschlossen wird."

    Bei dem von der Initiative auf den Weg gebrachten Volksentscheid gab es vor fünf Jahren - am 26. September 2021 - eine breite Zustimmung von fast 58 Prozent für das Anliegen. Die Initiative setzt sich dafür ein, große Wohnungsunternehmen gegen Entschädigung zu vergesellschaften.

    Bei anstehenden Sondierungs- und möglichen Koalitionsgesprächen gilt das Thema als umstritten. Linke und Grüne befürworten die Vergesellschaftung, SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach hat sich im Wahlkampf klar dagegen ausgesprochen. Die Berliner Linke will am Abend auf einem Parteitag darüber abstimmen, ob sie die Grünen und die SPD zu Sondierungsgesprächen einlädt./ah/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (25. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +15,54 %/+96,42 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurs von rund 16 Euro und die Frage, ob ein weiterer Rückgang zum Aufstocken genutzt werden kann. Diskutiert wird, welche Bewertungsparameter dieses Niveau rechtfertigen. Wegen des Gewinnabführungsvertrags mit Vonovia gilt Deutsche Wohnen als anleiheähnliche Anlage mit etwa 6,4–6,5 % Verzinsung; deren Attraktivität und eine mögliche spätere Barabfindung sind umstritten. Zudem geht es um fehlenden direkten Immobilienwerthebel und Inflationsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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    dpa-AFX
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