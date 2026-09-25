FIT GROUP: IPO-Fantasie treibt 2025 – Wachstumsschub 2026 erwartet
Dynamisches Wachstum, gestärkte Bilanz und neue Produktideen: Die FIT GROUP AG stellt mit ihrer Prognose 2026 die Weichen für die nächste Expansionsphase.
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- Die FIT GROUP AG bestätigte für 2026 ihre Umsatzprognose von 3,62 Mio. Euro – rund 156 % mehr als 2025.
- Der Umsatz lag vom 1. Januar bis 25. September 2026 bereits 82,73 % über dem Vorjahreszeitraum; zusätzlich wird ein starkes Weihnachtsgeschäft erwartet.
- 2025 erzielte das Unternehmen 1,414 Mio. Euro Umsatz gegenüber 1,571 Mio. Euro im Vorjahr; das Ergebnis wurde durch über 1 Mio. Euro an IPO- und Transformationskosten belastet.
- 2025 standen der Börsengang, der Aufbau interner Strukturen, zusätzliche Einstellungen und die Stärkung der Supplement-Marke FGN im Mittelpunkt.
- Die Finanzierungsstruktur wurde verbessert: Gesellschafterdarlehen wurden in Eigenkapital umgewandelt, und kurzfristige Darlehen wurden 2026 vollständig zurückgeführt.
- Für 2026 erwartet die FIT GROUP AG weiterhin eine durchschnittliche Handelsmarge von 58 % und plant unter anderem den Ausbau von Vertriebspartnerschaften sowie eine neue Longevity-Produktlinie.
Der Kurs von FIT GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
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