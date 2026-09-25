BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. EineErholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 146,5EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Chris Armstrong

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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