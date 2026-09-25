BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In Atoss sieht der Experte einen Profiteur der Arbeitsmarktreform./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 86,60EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Chris Armstrong

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

