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    BERENBERG stuft MLP AG auf 'Buy'

    BERENBERG stuft MLP AG auf 'Buy'
    Foto: adobe.stock.com
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MLP mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In MLP und Flatexdegiro sieht der Experte Profiteure der Rentenreform./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 9,63EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Chris Armstrong
    Analysiertes Unternehmen: MLP AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 13
    Kursziel alt: 13
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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