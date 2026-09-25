BERENBERG stuft MLP AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MLP mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In MLP und Flatexdegiro sieht der Experte Profiteure der Rentenreform./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 9,63EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Chris Armstrong

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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