Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Grupo Catalana Occidente gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +12,65 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,54 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 8,70 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Grupo Catalana Occidente investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +51,69 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Grupo Catalana Occidente verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +12,65 % Dividendenrendite bietet Grupo Catalana Occidente ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,54 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Grupo Catalana Occidente für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +12,65 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 8,70. Grupo Catalana Occidente weist eine Marktkapitalisierung von 5,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +12,65 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Grupo Catalana Occidente ist ein spanischer Versicherungskonzern mit Fokus auf Lebens-, Schaden- und Kreditversicherung (u.a. Atradius). Er bietet Policen für Privat- und Firmenkunden sowie Kredit- und Kautionslösungen. Starke Position im Kreditversicherungsmarkt. Wichtige Wettbewerber: Allianz, Mapfre, AXA, Coface, Euler Hermes. USP: Kombination aus traditionellem Versicherungsgeschäft und globaler Kreditversicherungskompetenz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Grupo Catalana Occidente konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +48,54 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Grupo Catalana Occidente Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026

Die Grupo Catalana Occidente Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 45,00€ zulegen. Das sind 0,00 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +12,65 %, eine Investition von etwa 94.862€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 5,69 +19,04 % +12,65 % 2025 4,77981 +414,65 % +9,78 % 2024 0,928750 +8,65 % +2,53 % 2023 0,854800 +8,64 % +2,94 % 2022 0,786830 0,00 % +2,80 %

Warum Grupo Catalana Occidente für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +12,65 %

Stetiges Dividendenwachstum: +48,54 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 8,70

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 7.906 € 3.000 € 23.716 € 6.000 € 47.431 € 12.000 € 94.862 €

Grupo Catalana Occidente Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,57 % 1 Monat -9,75 % 3 Monate -7,99 % 1 Jahr +21,52 %

Informationen zur Grupo Catalana Occidente Aktie

Es gibt 120 Mio. Grupo Catalana Occidente Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,39 Mrd. € wert.

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Ob die Grupo Catalana Occidente Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Grupo Catalana Occidente Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.