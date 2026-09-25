BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Bechtle, Cancom, Adesso und Secunet sieht der Experte als "Multi-Winner", also Profiteure gleich mehrerer Einflüsse./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
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Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 22,45EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Chris Armstrong
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chris Armstrong
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 25
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