HYPOPORT - Aktie schießt in die Höhe +4,89 % - 25.09.2026

Positive Vorzeichen bei HYPOPORT: Der Kurs klettert um +4,89 % auf 72,38€. Damit gelingt der HYPOPORT Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -3,80 % am Vortag folgt heute ein Plus von +4,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HYPOPORT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -15,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -11,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,03 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT -46,41 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,55 % 1 Monat -16,03 % 3 Monate -15,11 % 1 Jahr -49,91 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 25.09.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 494,80 Mio.EUR € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. Scout24 notiert im Minus, mit -0,72 %.

HYPOPORT Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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