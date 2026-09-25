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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.09.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.09.26
    Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 25.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Arm Holdings (+4,09 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,20 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,22 %), Microsoft Corp. (-0,16 %), RENK Group (+0,32 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX DN4JVS 0
    DAX DN3218 0
    DAX DN2291 0
    Silber 1 Unze Fixing BD67LX 0
    DAX DN5YG5 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Starbucks PK33KZ 0
    S&P 500 PM2NX4 0
    Microsoft Corp. HS3XJX 0
    COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future DY368M 0
    Silber VJ1FUD 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    SMI - Swiss Market Excess Return Index
    Bonus Garantie
    		A46JVJ 0
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		UBS0D7 0
    Öl (Brent)
    Classic
    		VY9737 0
    Arm Holdings
    Relax
    		PM99DT 0
    RENK Group
    Cap
    		HM1JA2 0
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