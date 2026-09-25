Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 25.09.26
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 25.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Arm Holdings (+4,09 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,20 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,22 %), Microsoft Corp. (-0,16 %), RENK Group (+0,32 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX
|DN4JVS
|0
|DAX
|DN3218
|0
|DAX
|DN2291
|0
|Silber 1 Unze Fixing
|BD67LX
|0
|DAX
|DN5YG5
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Starbucks
|PK33KZ
|0
|S&P 500
|PM2NX4
|0
|Microsoft Corp.
|HS3XJX
|0
|COMEX Silber (Silver) 03/2027 Future
|DY368M
|0
|Silber
|VJ1FUD
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|SMI - Swiss Market Excess Return Index
|
Bonus Garantie
|A46JVJ
|0
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|UBS0D7
|0
|Öl (Brent)
|
Classic
|VY9737
|0
|Arm Holdings
|
Relax
|PM99DT
|0
|RENK Group
|
Cap
|HM1JA2
|0
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