UBS stuft Traton auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Hemal Bhundia beschäftigte sich in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar näher mit der EPA27-Abgasnorm. Traton und Daimler Truck hätten Motoren im Programm, die die Norm zu besonders niedrigen Kosten erfüllen. Es seien aber Kostentreiber absehbar, die die Lkw-Preise erhöhen dürften. Bhundia schätzt, dass sie 2027 im Größenbereich von 6.000 bis 22.000 US-Dollar teurer werden. Wer bei EPA-Motoren zum Gewinner wird, dürfte sich seiner Ansicht nach eher erst 2028 entscheiden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 35,14EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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