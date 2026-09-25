50 Prozent schneller: So startet Suzuki bis 2030 seine radikale Auto-Offensive

Suzuki Motor will seine Fahrzeugentwicklung grundlegend umstellen und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Modelle bis 2030 halbieren. Der japanische Autobauer kündigte eine neue Technologiestrategie an, mit der Entwicklungs- und Fertigungsprozesse deutlich effizienter werden sollen. Konkret will Suzuki die Entwicklungszeit für neue Fahrzeuge um 50 Prozent reduzieren, die Entwicklungseffizienz um 30 Prozent steigern und die Fertigungseffizienz um 50 Prozent verbessern. Möglich machen sollen dies unter anderem eine engere Verzahnung von Konstruktion und Produktion, digitale Entwicklungsmethoden sowie eine stärkere Nutzung modularer Fahrzeugarchitekturen.

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Der Schritt ist Teil der langfristigen "Technologiestrategie 2026", mit der Suzuki auf die stark unterschiedlichen Anforderungen seiner Absatzmärkte reagieren will. Während in Europa und Japan strengere Umweltvorgaben und eine zunehmende Elektrifizierung im Mittelpunkt stehen, spielen in Schwellenländern andere Faktoren wie Kaufkraft, Infrastruktur und Betriebskosten eine größere Rolle. Suzuki setzt dabei weiter auf einen technologieoffenen Ansatz. Der Konzern will verschiedene Antriebstechnologien je nach Marktbedingungen anbieten und nicht ausschließlich auf eine einzige Lösung setzen. Neben Elektrofahrzeugen spielen auch Hybridantriebe sowie alternative Energieträger eine Rolle.

Eine zentrale Bedeutung kommt Indien zu. Suzuki will das Land weiter als Produktions- und Exportplattform ausbauen. Ziel ist eine jährliche Produktionskapazität von rund vier Millionen Fahrzeugen im Geschäftsjahr 2030 und darüber hinaus. Indien ist bereits heute einer der wichtigsten Märkte des Konzerns und wird vom Unternehmen als Wachstumstreiber gesehen. Parallel dazu will Suzuki sein Geschäft mit erneuerbaren Energien ausbauen. In Indien betreibt der Autobauer inzwischen mehrere Biogasanlagen, die Kuhdung als Rohstoff nutzen. Das erzeugte Biogas dient als Brennstoff, während der verbleibende organische Dünger an lokale Gemeinden zurückgegeben wird.

Mit der neuen Strategie reagiert Suzuki auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Automobilbranche. Vor allem chinesische Hersteller bringen neue Modelle deutlich schneller auf den Markt und setzen etablierte Autobauer mit kürzeren Entwicklungszyklen und niedrigeren Kosten unter Druck. Für Suzuki könnte die Beschleunigung der Entwicklungsprozesse ein wichtiger Wettbewerbsvorteil werden. Der Konzern will dadurch schneller auf veränderte Rohstoffpreise, neue Regulierungen und regionale Kundenwünsche reagieren können. Gleichzeitig bleibt entscheidend, ob es gelingt, die Kostenkontrolle und die Qualität bei einer deutlich höheren Entwicklungsgeschwindigkeit zu halten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Suzuki Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 11,22EUR auf Tradegate (25. September 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.

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